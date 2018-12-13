Анатолий Яновский провел встречу с представителями из Японии

12 декабря заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу с Парламентским Вице-министром экономики, торговли и промышленности Японии Хирофуми Такинами.

В ходе беседы стороны отметили успешную работу Российско-Японского Консультационного энергетического Совета, в рамках которого функционируют три рабочие группы по сотрудничеству в сфере углеводородов, атомной энергетики, а также в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Участники совещания также подчеркнули, что на рассмотрении Совета в настоящее время находится более 32 проектов сотрудничества, в частности проект "Ямал СПГ", проект "Арктик СПГ", третья очередь проекта "Сахалин-2", "Балтийский СПГ", строительство Усть-Кутского завода полимеров, открытие Международного центра инноваций в области промышленной автоматизации.

Кроме этого, была отмечена заинтересованность российских компаний в сотрудничестве с японскими партнерами в угольной сфере, в частности по поставкам угля из России в Японию.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении взаимодействия по актуальным вопросам сотрудничества.