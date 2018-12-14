Анонс журнала "Вести в электроэнергетике" №6(98), ноябрь-декабрь 2018 года

Шестой номер журнала открывается интервью первого заместителя министра энергетики Российской Федерации Алексея Текслера, в котором рассказывается о том, что широкое внедрение цифровых технологий в энергетике не только влечёт за собой кардинальные изменения для экономики в целом, но и меняет взгляд человека на мир, а также о том, как вписывается в процесс цифрового переустройства мира российская электроэнергетика.

В рубрике "Закон в проекте" публикуется репортаж о круглом столе, организованном Комитетом Госдумы Думы РФ по энергетике в ноябре с.г., на котором рассматривались вопросы государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, а также их влияние на развитие энергетики и экономики страны в целом.

Продолжает тему законодательства интервью министра энергетики Московской области Леонида Неганова. Он отвечает на ряд актуальных для отрасли вопросов, в том числе, – какое значение законопроект имеет для электроэнергетической отрасли и регионов?

В рубрике "Актуальное интервью" представлено интервью известного учёного-теплофизика, эксперта в области энергетики и энергосбережения, академика РАН, заведующего лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики СО РАН, лауреата премии "Глобальная энергия" 2018 года Сергея Алексеенко, который рассуждает о связях науки и энергетики, о проблемах технологического развития отрасли и считает, что энергетика не может развиваться без науки и это классическое утверждение не теряет актуальности и сегодня.

В традиционной рубрике "Сетевой вектор" публикуется интервью директора "Московских кабельных сетей" Андрея Вологина об открытии Объединённого центрального диспетчерского пункта в МКС, о его возможностях и роли в управлении кабельными сетями. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский, генеральный директор ПАО "МОЭСК" Пётр Синютин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Другая статья этой рубрики посвящена цифровой электроэнергетике. Переход на цифровые "рельсы" осуществляет ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – одна из крупнейших электросетевых компаний России, на объектах которой с 2018 по 2022 годы будут реализованы пилотные проекты построения интеллектуальных сетей.

В рубрике "Отрасль и регион" представлено интервью генерального директора АО "Гидроэлектромонтаж" ("ГЭМ") Валерия Васильева, который рассказывает о деятельности компании, объединяющей 12 электромонтажных предприятий, расположенных в разных регионах страны.

В статье об энергоснабжении российской Арктики, опубликованной в рубрике "Анализ и прогноз", проанализированы динамика потребления электрической и тепловой энергии, состояние энергосистем и их технический и организационный уровень развития арктических территорий России. Статья предоставлена специалистами Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

В этой же рубрике представлена статья д.т.н. В.А. Баринова (АО "ЭНИН им. Г.М. Кржижановского) о процессах трансформации энергетических систем, которые приводят к коренным изменениям в мировой электроэнергетике.

В постоянной рубрике журнала "В НТС ЕЭС" рассматривается совместное заседание Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и Секции по проблемам надёжности и безопасности больших систем энергетики Научного совета РАН по комплексным проблемам в энергетике на тему "Особенности интеграции и перспективы эффективного использования объектов распределённой генерации в электроэнергетической системе России". С докладом выступил к.т.н. П.В. Илюшин – проректор по научной работе ФГАОУ ДПО "Петербургский энергетический институт повышения квалификации".

О Пятой конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России: ВИЭ после 2024 года". Конференция, организованной Ассоциацией "НП Совет рынка", рассказывается в рубрике "Конференции. Форумы". Всё острее возникает вопрос: что будет с отечественными ВИЭ после 2024 года, когда завершится программа ДПМ? Сумеет ли она выжить без господдержки? Будут ли разработаны какие-то новые механизмы поддержки, стимулирующие дальнейший рост ВИЭ? Или эта отрасль останется рудиментом большой энергетики? На эти и другие вопросы пытались ответить участники конференции.

В рубрике "Международный опыт" публикуются два материала специалистов Ассоциации "НП Совет рынка". Первый – "Зелёные" сертификаты: история и современность". Сегодня всё чаще упоминаются "зелёные" сертификаты. Энтузиасты, апеллируя к мировому опыту, возлагают большие надежды на эти совершенно новые для нас инструменты. С другой стороны, находятся и скептики, которые объявляют их "бесполезными бумажками". Что же представляют собой "зелёные" сертификаты, как и когда появились и для чего применяются? Об этом первая часть данной статьи, вторую часть читайте в следующем номере.

Второй материал – "Крупная генерация на ВИЭ" является продолжением серии публикаций, посвящённых раскрытию отдельных вопросов в области новых энергетических технологий.