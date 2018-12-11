Бригады Тулэнерго на учениях энергетиков в Тверской области расчистили более 740 га просек линий электропередачи

В ходе федеральных учений энергетиков в Тверской области по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса бригады филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" расчистили 761 га (или более 190 км) просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 - 110 кВ.

В работах по расчистке трасс ВЛ от представляющей угрозу для энергообъектов древесно-кустарниковой растительности в зоне ответственности Торопецкого и Андреапольского районов электрических сетей (РЭС) филиала МРСК Центра - "Тверьэнерго" задействованы 12 бригад (128 человек) и 49 единиц техники, в том числе специального назначения – сидельные тягачи, снегоболотоход, автокраны.

В соответствии с решением Штаба учений, персоналу филиала "Тулэнерго" необходимо выполнить расчистку просек 33 линий электропередачи 10 – 110 кВ на общей площади 810,37 га.

Кроме того, тульские энергетики занимаются заменой опор и устранением аварийных дефектов, выявленных после дополнительного аудита состояния ВЛ 10 кВ.

Напомним, что расчистка трасс и расширение просек ВЛ не только повышают надежность эксплуатации энергооборудования, но и предупреждают возможное возникновение технологических нарушений, перерывов в электроснабжении потребителей из-за неблагоприятных погодных условий и пожароопасных ситуаций в лесных массивах.