Дагестанские электростанции увеличили выработку электроэнергии за 11 месяцев на 11,6%

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Дагестан" (Дагестанское РДУ), потребление электроэнергии в Дагестанской энергосистеме в январе – ноябре 2018 года составило 5 778,3 млн кВт•ч, что на 0,3 % меньше объема потребления за такой же период 2017 года.

Электростанции Республики Дагестан с января по ноябрь 2018 года выработали 4 443,5 млн кВт/ч электроэнергии, что на 11,6 % больше выработки в первые одиннадцать месяцев 2017 года. Рост производства электроэнергии в Дагестанской энергосистеме объясняется увеличением выработки ГЭС, связанной с повышением приточности реки Сулак по сравнению с 2017 годом на 14,3%.

Потребление электроэнергии в Дагестанской энергосистеме в ноябре 2018 года составило 618,3 млн кВт•ч, что на 3,6 % больше объема потребления за тот же месяц 2017 года. Рост потребления электроэнергии в Дагестанской энергосистеме в ноябре связано с увеличением потребления населением, мелкомоторной нагрузки и приравненных к ним групп потребителей из-за более низкой среднесуточной температуры по сравнению с 2017 годом (на 0,8 С ниже).

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Дагестан в ноябре 2018 года составила 291,5 млн кВт•ч, что на 18,3 % больше, чем в ноябре 2017 года, что объясняется увеличением выработки ГЭС, связанной с более высокой приточностью реки Сулак по сравнению с ноябрем 2017 года (на 31,9%).

Дефицит генерирующих мощностей на территории Дагестанской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За одиннадцать месяцев 2018 года сальдо перетоков электроэнергии в энергосистему Дагестана составило + 1334,8 млн кВт•ч, в том числе по межгосударственным линиям принято + 39,7 млн кВт•ч. В ноябре сальдо перетоков электроэнергии в энергосистему составило + 326,8 млн кВт•ч, при этом по межгосударственным линиям принято + 21,8 млн кВт•ч.