Энергетики МОЭСК в ходе рейда выявили хищение электроэнергии на сумму более 2 млн рублей

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") провели в Москве рейд по проверке приборов учета электрической энергии предприятий. В результате были выявлены два случая хищения электроэнергии.

В числе нарушителей – общество с ограниченной ответственностью, которому принадлежит нежилое здание на востоке столицы. При проверке прибора учета выяснилось, что на клеммной крышке отсутствует пломба энергоснабжающей организации, которая ранее была установлена. Это может свидетельствовать о самовольном вмешательстве в работу электросчетчика. По факту нарушения в отношении собственника предприятия был составлен акт о безучетном потреблении электрической энергии. Объем безучетного потребления превысил 226 тыс. кВтч, а стоимость – 735 тыс. рублей. Эту сумму недобросовестный потребитель увидит в квитанции на оплату электрической энергии.

Еще одно нарушение было обнаружено в торговом центре, расположенном также на востоке Москвы. Здесь проверка выявила незаконное подключение к электросети до расчетного прибора учета. То есть часть потребленной электроэнергии шла "мимо" счетчика. Объем безучетного потребления составил 447 тыс. кВтч. Именно на такой объем электроэнергии был составлен акт безучетного потребления. Сумма в квитанции владельца торгового центра на оплату электроэнергии увеличится почти на 1,5 млн рублей.

Энергетики напоминают, что таких непредвиденных расходов можно избежать, если потреблять электроэнергию, согласно закону и оплачивать ее по прибору учета. В случае нарушения правил учета электрической энергии, электропотребление считается безучетным, а его объем и стоимость рассчитываются по формуле, прописанной в ПП РФ №442, и в несколько раз превосходят объем и стоимость фактического электропотребления.

Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону горячей линии ПАО "МОЭСК": 8 (499) 951-06-49.