Энергетики предупреждают: охранные зоны ЛЭП должны быть соблюдены!

Безопасность превыше всего – именно этот тезис является аксиомой для тех, чья профессиональная деятельность связана с электричеством. К сожалению, не все понимают, что электричество не прощает ошибок, цена которых – здоровье и жизнь человека!

Энергетики предупреждают: нарушение правил использования охранных зон высоковольтных линий электропередачи смертельно опасно! Правила установлены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160. Согласно им охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи в виде участка земли и воздушного пространства на высоту опор линий электропередачи (далее – ЛЭП) и ширину до 25 метров в обе стороны от проекции на землю крайних проводов ЛЭП. Но она может быть и меньше, в зависимости от класса напряжения линии. Введение Правил и контроль за их соблюдением обусловлены необходимостью обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждений линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, а также для предупреждения электротравматизма сторонних лиц (населения) на энергообъектах.

Необходимо понимать, что любое дерево, любое строение и механизм в охранной зоне ЛЭП может стать проводником электрического тока даже при приближении на недопустимое расстояние к проводу. Например, для линии напряжением 110 кВ - это 1,5 м. Именно через такое расстояние электрическая дуга "прошивает" воздух, создавая зону растекания электричества до 10 м от точки касания с землей. Последствия нахождения людей на этом участке очень опасны, часто - смертельны. Именно поэтому, например, вырубка деревьев в охранной зоне ЛЭП – необходимость, обоснованная мера безопасности.

К сожалению, многие считают, что если не было таких случаев сто лет, то и еще сто лет можно жить спокойно и не задумываться ни о чем. Такая логика "на авось" недопустима, для энергетиков – не профессиональна.

Уроки ледяного дождя 2011 г. позволили сделать необходимые выводы для повышения надежности работы сетевого комплекса. В Москве и особенно в Московской области расчищены тысячи га просек вдоль линий электропередачи различного класса напряжения. И эта работа продолжается.

С необходимостью данной работы согласились и службы лесного хозяйства, и экологи, ведь, несмотря на причиненные неудобства, проводимые мероприятия позволят обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, а также обезопасят жителей от угрозы пожаров и других опасных ситуаций, вызванных близостью высоковольтных объектов.

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение Москвы и области, энергетики МОЭСК призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов. Обо всех замеченных нарушениях можно сообщить по телефону "Светлой линии" МОЭСК 8 (800) 700-40-70.