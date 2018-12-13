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Встречи

Евгений Грабчак провел совещание по проведению испытаний работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме

Евгений Грабчак провел совещание по проведению испытаний работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме

13 декабря 2018, 09:35
Рубрика: Встречи
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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12 декабря директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак провел заседание оперативного штаба по мониторингу мероприятий по подготовке и проведению испытаний работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме.

В ходе своего выступления Евгений Грабчак отметил, что подготовка к проведению испытаний проходит в штатном режиме и запланированные мероприятия выполняются в установленные сроки.

До конца 2018 года будут разработаны и утверждены организационные документы, определяющие взаимодействие энергокомпаний и региональных организаций с целью успешного проведения испытаний.

"В настоящее время необходимо завершить работу по вводу в эксплуатацию  устройств противоаварийной автоматики на объектах Янтарьэнерго, а также завершить формирование перечня ответственных и социально-значимых потребителей, которые необходимо оснастить резервными источниками электроснабжения на время проведения испытаний" - сказал директор Департамента.

Компания: Министерство энергетики РФ

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