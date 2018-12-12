Европейские проекты компании Nexans

Компания Nexans (Франция) недавно выиграла тендер и заключила контракт стоимостью более 150 миллионов евро для того, чтобы помочь компании Ørsted доставлять потребителям наиболее доступную по цене электроэнергию, вырабатываемую морской ветровой электростанцией.

Этот проект предусматривает поставку 200-километровой подводной кабельной системы для передачи 245 кВ переменного тока для прибрежного участка морской ветровой электростанции Hornsea 2. Изготовленные компанией Nexans кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 245 кВ будут частью этого прибрежного участка линий, связывающих подстанции реактивной энергии на ветровом комплексе с наземной подстанцией. Расположенная в Северном море, приблизительно в 89 километрах от Йоркширского побережья, морская ветровая электростанция мощностью 1,4 ГВт после её ввода в эксплуатацию станет самой крупной в мире. Этот проект (второй после Hornsea 1) обеспечит электроснабжением более 1,3 миллиона домов. Компания Ørsted, осуществляющая реализацию этого проекта введёт новую систему в эксплуатацию в 2022 году.

Компания Red Eléctrica de España (Испания) заключила контракт с компанией Nexans стоимостью около 50 миллионов евро на производство, прокладку и монтаж силового кабеля, который соединит острова Майорка и Менорка в Испании. Контракт был подписан уже через 20 дней после того, как Совет министров Испании выдал административное разрешение на строительство этого объекта и объявил его проектом в области коммунальных услуг. После завершения строительства этой кабельной линии она будет запущена в эксплуатацию в 2020 году. Протяжённость новых подземных и подводных силовых кабелей на напряжение 132 кВ, соединяющих острова Майорка и Менорка, составит 68 километров. Подводный кабель будет проложен по морскому дну на максимальной глубине 81 метр. Для этого глобального проекта предусмотрен общий объем инвестиций в размере 84 миллионов евро. Результатом реализации проекта станет повышение стабильности и качества электроснабжения на обоих островах, а также обеспечение интеграции возобновляемых источников энергии на безопасных для системы условиях и высокой эффективности взаимосвязанных систем. Подводный кабель будет произведен компанией Nexans Norway на своем предприятии в городе Халден (Halden) в Норвегии, а подземный кабель будет изготовлен компанией Nexans Benelux в городе Шарлеруа (Charleroi) в Бельгии. Волоконно-оптические элементы будут произведены специализированным подразделением Nexans Norway в городе Рогнан (Rognan). Прокладка соединительного кабеля будет осуществляться при помощи специализированного судна для укладки кабеля C/S Nexans Skagerrak.

Компания ADMIE, независимый греческий оператор сетей передачи электроэнергии (Independent Power Transmission Operator S.A. - IPTO или ADMIE), заключила новый контракт с компанией Nexans стоимостью приблизительно 111 миллионов евро на поставку компонентов для линии передачи электроэнергии между городом Лаврион (Lavrion) на материковой части Греции и островом Сирос (Syros). Строительство этой линии осуществляется в рамках трёхэтапного комплексного проекта, целью которого является обеспечение достаточного, надёжного и экономически эффективного энергоснабжения жителей Кикладских островов (Cyclades Islands) при соблюдении всех экологических требований. Путём создания объединённой энергосистемы между островами компания ADMIE намеревается сократить число существующих электростанций, работающих на тяжёлой топливной нефти и лёгких сортах мазута (дизельное топливо), и создать необходимую инфраструктуру для использования значительного потенциала возобновляемых источников энергии в этом регионе. Заключённый с компанией Nexans контракт на условиях "под ключ" для этапа ‘C’ предусматривает исследование придонного слоя, разработку, изготовление, прокладку, монтаж и защиту трёхжильного подводного силового кабеля на напряжение 150 кВ для передачи высокого напряжения переменного тока, в конструкцию которого также интегрирован внутренний волоконно-оптический элемент. Кабель будет проложен на трассе длиной 108 километров на предполагаемой максимальной глубине 300 метров. Подводные кабели для этой линии будут произведены компанией Nexans Norway на заводе в городе Халден, а волоконно-оптический кабель - специализированным подразделением Nexans Norway в городе Рогнан в Норвегии. Срок ввода в эксплуатацию объединённой энергосети Кикладских островов – август 2020 года.

Кроме того, компания Nexans также принимает участие в других проектах создания энергосистем с прокладкой глубоководных высоковольтных кабельных линий в средиземноморье, в том числе таких как: Мальта – Сицилия, Италия – Черногория, Испания – Майорка, Неа Макри – Полипотамус (между островом Эвия и областью Аттика на материке) и Майорка – Ибица.