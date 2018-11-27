HENGTONG представил свою продукцию на Международном Форуме "Электрические Сети 2018"

Международный форум "Электрические сети 2018" — один из ключевых событий электроэнергетической отрасли — российские и международные отраслевые лидеры встретились на одной площадке, чтобы обсудить перспективы и глобальные тренды развития современной энергетики. В рамках экспозиции Форума более 400 российских и зарубежных компаний представили свои новейшие разработки и передовые технологии.

Для компании HENGTONG участие в МФЭС-2018 является традиционным уже на протяжении нескольких лет, так и 2018 год не стал исключением. Стенд компании посетили более 70 организаций, в том числе: ПАО "Россети", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "МОЭСК" и др.

На стенде были представлены: силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение до 500кВ, подводные силовые кабели, оптические кабели, оптические подводные кабели, специальные кабели (контрольные, управления, лифтовые и т.д.). У посетителей была возможность ознакомится с нашей продукцией, задать все интересующие вопросы нашим специалистам.

По результатам, было получено много положительных отзывов и рекомендаций. Благодарим всех посетителей за проявленное к нам доверие и выбор HENGTONG. Будем рады видеть Вас среди наших партнеров в следующем году!