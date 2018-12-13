Камчатка получит федеральный грант — почти миллиард рублей

Камчатский край признан одним из лучших субъектов РФ по темпам экономического роста и получит грант в размере 930 миллионов рублей на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Минэкономразвития РФ оценивало работу в субъектах по 24 показателям. На Камчатке отмечена положительная динамика по размеру валового регионального продукта на душу населения, индексу в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, коэффициенту миграционного прироста, отношению численности граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве. Существенный прирост наблюдается и в росте налоговых поступлений в бюджет края: на первое место по итогам 2017 года впервые вышла рыбная отрасль, также по отчислениям лидируют добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства.

По данным пресс-службы, федеральные средства в размере 20 миллиардов рублей распределяются между 40 субъектами, показавшими наилучшие экономические показатели. По размеру гранта Камчатка заняла второе место после Белгородской области. Пресс-служба напоминает, что Камчатка получает гранты за высокие темпы экономического роста третий год подряд.

"Лидирующие позиции Камчатки в рейтинге темпов экономического роста страны подтверждают, что решения, принимаемые правительством субъекта, приносят ощутимые результаты для территории. Федеральные средства в размере 930 миллионов рублей, безусловно, будут направлены на дальнейшее социально-экономическое развитие Камчатки и повышение качества жизни наших людей", – цитирует пресс-служба слова губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

РИА Новости