Минэнерго России ведет плановые работы по переходу на отечественное программное обеспечение

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в режиме видеоконференции принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Участники совещания обсудили вопрос по обеспечению перехода органов государственной власти на отечественное программное обеспечение. Антон Инюцын подчеркнул, что Минэнерго России проводит плановые работы, которые позволят перейти на использование в работе программного обеспечения российских разработчиков.

"В 2018 году мы провели мероприятия по анализу ПО, внесенного в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Также мы осуществили тестовые испытания рекомендуемого к использованию офисного ПО и анализ ведомственных информационных систем Минэнерго России, чтобы определить их совместимость с рекомендуемым программным обеспечением. Эти работы позволят обеспечить переход на отечественное программное обеспечение", - рассказал замминистра.

Кроме этого, в рамках мероприятия были рассмотрены вопросы реализации постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 658 "О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности". Особое внимание было уделено поставкам программного обеспечения в сфере информационной безопасности.