После блаэк-аута в Салехарде энергетики обнаружили на линиях большой куржак и опасаются аварий

После серьезной аварии, в результате которой был обесточен весь Салехард, энергетики проверили линию Салехард-Надым. По словам специалистов, они обнаружили неприятные явления – ледяные отложения – куржак. После четырех дней работы в тундре, до 12 декабря 2018 года, линии от наледи очистили. Однако энергетики ожидают, что такая наледь может появиться вновь в ближайшие дни и повлечет аварии. С 13 декабря введен особый режим работы.

Как пояснили в пресс-службе "Тюменьэнерго", наледь образовалась из-за нетипичной погоды – на Ямале было относительно тепло и влажно. "В связи со значительным увеличением объёма куржака – диаметр отложений составляет до 12 см – в филиале "Северные электрические сети" был введен режим повышенной готовности", – говорится в сообщении компании. Для удаления куржака отключали одну из линий (всего их две). С 13 декабря энергетики ожидают усиления ветра. Кроме того, синоптики прогнозируют повышение температуры в Салехарде до плюс одного градуса.

Салехард был полностью обесточен 23 ноября 2018 года. Возникла авария на линии Салехард-Надым. Город должны были подстраховать резервные мощности компании "Салехардэнерго", но и там оборудование аварийно отключилось. Почему это произошло – неясно, публично итоги расследования комиссии не озвучивались. "Местная генерация не выполнила свои функции", – рассказывали тогда в "Тюменьэнерго". Салехардские энергетики возражали: "у нас теоретически мощности достаточно".

РИА "Новый День"