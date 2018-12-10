Рае Квон Чунг: "Суперсети" - хайвэй для развития ВИЭ

"Проект "Суперсети стран Шелкового пути" позволит удовлетворить растущие потребности в электроэнергии государств без ущерба окружающей среде", - убежден Рае Квон Чунг, член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. Такое мнение он высказал, комментируя ход 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24). Ее участники обсуждают в эти дни вопросы реализации Парижского соглашения по климату.

Проблема увеличения средней годовой температуры на Земле, которая влечет за собой рост числа экстремальных погодных явлений, повышение уровня Мирового океана, таяние ледников и общий дисбаланс экосистемы планеты, в последнее время становится наиболее ощутимой. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), накануне конференции COP-24, представила специальный доклад о глобальном потеплении. В нём рассматривается реальность выполнения Парижского соглашения и первоочерёдные меры, которые необходимо принять для предотвращения масштабных климатических проблем. Согласно докладу, сейчас концентрация углекислого газа в атмосфере поднялась до максимального значения. Бурный рост городов, крупных промышленных центров, автомагистралей и другое антропогенное воздействие приводит к увеличению в атмосфере концентрации парниковых газов, усилению парникового эффекта и, как следствие, повышению средней температуры. В своём докладе специалисты указали, что рисков, связанных с потеплением, можно избежать, если достичь нулевых нетто-выбросов углекислого газа (то есть выбросов за вычетом поглощений) к 2050 году.

Рае Квон Чунг – сторонник концепции низкоуглеводного развития экономик – считает, что в сложившейся ситуации климатический кризис должен стимулировать мировое сообщество на участие в межгосударственных энергетических программах с фокусом на решение проблем нескольких государств. Одним из таких проектов является "Суперсеть стран Шелкового пути", который позволит удовлетворить растущие потребности в электроэнергии и решит проблему энергетического голода отдаленных регионов. Линия электропередачи ультравысокого напряжения (UHV Grid) способна передавать энергию на расстояние до 7 000 км. Таким образом, страны Центральной Азии смогут передавать избыток электроэнергии, полученный из альтернативных источников энергии, в европейские страны, а также в Китай, Японию и Южную Корею. В результате чего, для стран-импортеров электроэнергии откроется возможность сократить углеродоемкие предприятия, а экспортеров - массово развивать ВИЭ. Однако для реализации таких программ нужны решительные политические действия и инициативы, которые, как надеется эксперт, будут достигнуты между странами на 24-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-24).

Отметим, что Рае Квон Чунг также является автором концепции "зеленого роста", которая подразумевает достижение экономического развития стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с климатическими изменениями. По его мнению, человечеству грозят три глобальных кризиса: энергетический, экологический и экономический. "Сжигание углеводородов не может больше служить гарантией экономического роста – нужны новая экономическая парадигма, как например, парадигма трех "Э". Ее суть – тесное переплетение экономики, экологии и энергетики. Чистая возобновляемая энергетика будет стимулировать энергетический рост, не нанося ущерба экологии", - заключил эксперт.