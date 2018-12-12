Рязаньэнерго: неправильная эксплуатация резервных источников электроснабжения может привести к беде!

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" предупреждает жителей региона об опасности неправильного подключения резервных источников электроснабжения (РИСЭ) к внутренним электрическим сетям предприятия.

Несанкционированное присоединение РИСЭ (стационарных или переносных электрогенерирующих установок) к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током, как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, производящих работы на внешней сети электроснабжения. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей.

В связи с этим бытовым потребителям необходимо знать: параллельная работа РИСЭ с энергосистемой категорически запрещается! После приобретения РИСЭ потребителю рекомендуется обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения данного устройства к электрической сети. Это необходимо для безопасной эксплуатации РИСЭ и предупреждения случаев электротравматизма.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение, регламентирующее безопасное выполнение работ: подключение электрогенераторов осуществляет только электротехнический персонал по заранее разработанным схемам, исключающим ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть, самостоятельно изменять их нельзя. РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" с обязательной проверкой не реже одного раза в 6 месяцев и техническим обслуживанием.

Информацию о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно получить в Контакт-центре МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).