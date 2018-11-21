Саранская подстанция "Северная" признана лучшей в филиале "Мордовэнерго"

В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Мордовэнерго" подведены итоги смотра-конкурса на лучшее техническое и эстетическое состояние подстанций 35 кВ и выше среди производственных отделений.

В процессе ремонта и технического обслуживания персонал производственных отделений приводил техническое состояние и эстетический вид подстанций к требованиям нормативно-технической документации. Комиссия, в которую вошли представители службы технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонтов объектов электросетевого хозяйства, производственной безопасности и производственного контроля, релейной защиты и автоматики, эксплуатации зданий и сооружений, а также отдела эксплуатации и развития автоматизированных систем, оценивала оборудование подстанций более чем по 20 критериям.

Наибольшее количество баллов - 109 - набрала ПС 110/6 кВ "Северная" Саранского производственного отделения (ПО), второе место со 107 баллами заняла ПС 110/10 кВ "Зубово-Поляна" Ковылкинского ПО, третье - ПС 110/10 кВ "Пятина" Саранского ПО, набравшая 105 итоговых балов. В дальнейшем эти подстанции примут участие в смотре-конкурсе, проводимом ПАО "МРСК Волги".

Регулярное проведение смотров-конкурсов способствует повышению эффективности ремонтных работ и технического обслуживания энергообъектов, а также укреплению корпоративной производственной культуры.