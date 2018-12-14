В личном кабинете доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №697 "Тестирование и ввод в эксплуатацию преобразователей напряжения VSC HVDC"

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В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №697 "Тестирование и ввод в эксплуатацию преобразователей напряжения VSC HVDC".

Технология на преобразователях напряжения (VSC) была разработана в качестве коммерчески конкурентоспособной альтернативы технологии на преобразователях тока (LCC) для некоторых условий электропередачи постоянным током высокого напряжения (HVDC). Первые коммерческие проекты, построенные на основе преобразователей напряжения, были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов, и на время издания этой Технической брошюры было накоплено свыше 15 лет опыта в разработке проектов и эксплуатации этой технологии. Преобразователи VSC стали предпочтительным, если не сказать больше, технологическим решением для некоторых специфических условий эксплуатации, включая системы электропередачи малой мощности, подключения слабых сетей, ветропарков морского базирования и развитие сетей постоянного тока.

Объем испытаний, процедуры испытаний и критерии приемки зачастую зависят от условий проекта и поставщика и рекомендаций поставщика по эксплуатации этих компонентов. Типы проведенных испытаний, задачи, процедуры и критерии приемки для конкретной системы HVDC могут отличаться от рекомендаций, приведенных в этой Технической брошюре, в зависимости от конкретных условий применения, топологии системы HVDC, условий работы сети переменного тока и/или примененных технологических решений. Сфера применения, процедуры испытаний и критерии приемки, приведенные в этой Технической брошюре, должны рассматриваться только в качестве рекомендаций.

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