"Янтарьэнерго" присоединило Прегольскую ТЭС к энергосистеме региона

Специалисты "Янтарьэнерго" завершили все мероприятия по технологическому присоединению Прегольской ТЭС. Работа выполнена в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина об обеспечении надёжного энергоснабжения Калининградской области в изолированном режиме.

Для создания схемы выдачи мощности (СВМ) теплоэлектростанции энергетики построили 75 километров линий электропередачи, установили 303 опоры. Часть линии, соединяющей подстанцию 330 киловольт "Северная" и Прегольскую ТЭС, прошла над рекой Преголя, в месте активного судоходства. Чтобы обеспечить беспрепятственный проход таких барков, как "Крузенштерн" и "Седов", "Янтарьэнерго" на берегах реки установило самые высокие в России стилизованные опоры ЛЭП. 112-метровые конструкции в форме якоря символизируют морские ворота в Калининградскую область.

В рамках СВМ Прегольской ТЭС специалисты сетевой компании также реконструировали три подстанции: две в Калининграде – 330 кВ "Северная" и "Центральная" и одну на востоке области – 330 кВ "Советск". Новое оборудование, установленное на центрах питания, отечественного производства.

Весь комплекс мероприятий позволил не только присоединить ТЭС к энергосистеме региона, но и повысить надежность электроснабжения потребителей, создать возможность для техприсоединения новых заявителей.

Напомним, Прегольская – это третья теплоэлектростанция, для которой "Янтарьэнерго" создало схему выдачи мощности. Чтобы присоединить Маяковскую и Талаховскую ТЭС, "Янтарьэнерго" построило почти 100 километров новых линий электропередачи и реконструировало 6 высоковольтных подстанций. Старт работе теплоэлектростанций дал Президент РФ Владимир Путин в начале марта текущего года. Работы выполнены в рамках Программы реконструкции и развития электросетевого комплекса до 2020 года.