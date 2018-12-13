Александр Новак: “Сотрудничество России и Белоруссии в сфере энергетики носит характер стратегического партнерства”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совершил рабочую поездку в Белоруссию, где принял участие в заседании Совета Министров Союзного государства под председательством главы Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Председатель Правительства России отметил позитивное развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.

“Если говорить о показателях оборота, он растёт – за 10 месяцев этого года почти на 13% – и вплотную уже подошел к отметке в 30 млрд долларов. Российская сторона увеличила поставки машиностроительной, химической продукции, металлов и продовольствия”, - отметил глава российского правительства.

По словам Дмитрия Медведева, страны продолжают работу над снятием различных барьеров в двусторонней торговле. Одновременно продолжается формирование Евразийского экономического союза пяти стран.

“Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства. Рассматриваем проект союзного бюджета, значительную часть средств предполагается направить на финансирование фундаментальных научных исследований, совместных проектов в сфере энергетики, транспорта, связи, информатики. Мы понимаем, что именно эти направления сегодня создают основу мощной и конкурентоспособной экономики, поэтому требуют нашего приоритетного внимания”, - пояснил он.

Сотрудничество России и Белоруссии в сфере энергетики носит характер стратегического партнерства, подчеркнул по итогам заседания Совета Министров Союзного государства Александр Новак.

“Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Ежегодно в республике перерабатывается 18 млн тонн российской нефти, идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поставки которого в 2017 году значительно выросли - с 300 до 420 тыс. тонн”, - отметил глава Минэнерго России.

Поступательно развивается сотрудничество двух стран и по линии электроэнергетики. Для решения актуальных вопросов и совместной ускоренной реализации проектов создана совместная рабочая группа, включающая представителей профильных министерств, компаний и ассоциаций России и Белоруссии, сообщил Министр.

“Активно идет работа по крупнейшему инвестиционному проекту между двумя странами - возведению Белорусской АЭС мощностью 2400 МВт. Рассчитываем, что ее строительство закончится уже в 2020 году”, - подчеркнул Александр Новак.

По итогам заседания стороны подписали ряд постановлений Совета Министров Союзного государства, в том числе, постановление "Об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2019 год.