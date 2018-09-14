 
Подписаться на новости
Модернизация

Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС обеспечивают потребителей энергией в условиях амурских холодов

Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС обеспечивают потребителей энергией в условиях амурских холодов

14 декабря 2018, 09:34
Рубрика: Модернизация
Метки: ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

178 просмотров

Благовещенск, 13 декабря 2018 года – Энергетики ответственно ведут заданные режимы работы с повышенной электрической и тепловой нагрузкой на электростанциях филиала "Амурская генерация" (АО "Дальневосточная генерирующая компания") в условиях устойчивой морозной погоды, сложившейся в Амурской области.

Для теплоэлектростанций стартовал особо ответственный период. Так, на Благовещенской ТЭЦ задействовано все основное оборудование: в работе находятся все 5 котлоагрегатов и 4 турбоагрегата. В резерве находятся еще 2 водогрейных котла. Станция выходит на режим работы с электрической нагрузкой в 360 МВт (при установленной мощности в 404 МВт). Ежедневно теплоэлектроцентраль выдает порядка 12000 Гкал тепловой энергии для комфорта благовещенцев.

В свою очередь для обеспечения теплоснабжения порядка 12 тысяч жителей посёлка Прогресс на Райчихинской ГРЭС в работе задействовано 2 котлоагрегата и 2 турбоагрегата станции. В сутки Райчихинская ГРЭС выдает порядка 900 Гкал тепла. Электрическая нагрузка станции составляет порядка 80 МВт (из 102 МВт установленной мощности).

По словам главного инженера филиала "Амурская генерация" Алексея Яшина, электростанции успешно справляются с возросшей нагрузкой. Этому способствовала качественная подготовка энергообъектов и персонала к зиме: в межотопительный период пополнили запасы реагентов, запчастей и материалов, персонал отработал порядок действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пониженных температурах наружного воздуха.

"В настоящее время на особом контроле у нас находятся запасы и поставка топлива, - рассказал Алексей Яшин. - Запасы угля и мазута на электростанциях превышают норматив и регулярно пополняются в соответствие с договорами по поставкам".

Компания: АО "ДГК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Плавучий атомный энергоблок
Электростанции ОЭС Юга с января по ноябрь увеличили выработку электроэнергии на 4,5% за счет ввода блока №4 Ростовской АЭС
Реконструкция ЛЭП ПАО
Бригады Тулэнерго на учениях энергетиков в Тверской области расчистили более 740 га просек линий электропередачи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно