Электростанции ОЭС Юга с января по ноябрь увеличили выработку электроэнергии на 4,5% за счет ввода блока №4 Ростовской АЭС

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Юга (ОЭС Юга) в январе – ноябре 2018 года составило 92 277,5 млн кВт/ч, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Электростанции ОЭС Юга с января по ноябрь увеличили выработку 4,5% - до 94 723,7 млн кВт/ч электроэнергии. Рост производства электроэнергии объясняется вводом в эксплуатацию блока № 4 Ростовской АЭС.

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме Юга в ноябре 2018 года составило 9 038,3 млн кВт•ч, что на 4,2 % больше объема потребления за тот же период 2017 года. Рост потребления электроэнергии в ОЭС Юга в ноябре связано с увеличением потребления населением, мелкомоторной нагрузки и приравненных к ним групп потребителей из-за более низкой среднесуточной температуры по сравнению с 2017 годом (на 2,3 С ниже).

Выработка электроэнергии электростанциями ОЭС Юга в ноябре 2018 года составила 8 959,7 млн кВт•ч, что на 6,9 % больше, чем в ноябре 2017 года

За одиннадцать месяцев 2018 года сальдо перетоков электроэнергии из ОЭС Юга составил -2446,1 млн кВт•ч, при этом по межгосударственным линиям выдано - 2903 млн кВт•ч. В ноябре сальдо перетоков электроэнергии в ОЭС Юга составил +78,6 млн кВт•ч, по межгосударственным линиям передано -283,8 млн кВт•ч.