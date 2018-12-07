Губернатор Вологодской области: МРСК Северо-Запада – надежный стратегический партнер в деле устойчивого энергоснабжения региона

В Вологде состоялась рабочая встреча Артема Пидника и Олега Кувшинникова

14 декабря в Вологде состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу компаний ПАО "Россети") Артема Пидника и Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Главными темами стали вопросы готовности филиала к работе в зимний период максимума нагрузок и консолидация электросетевых активов региона на базе филиала "Вологдаэнерго".

"Залогом качественного электроснабжения потребителей является консолидация сетевых архивов на базе МРСК Северо-Запада. Тогда регион получит единый электросетевой комплекс, соответствующий стандартам и требованиям, установленным в группе компаний "Россети". Эти стандарты существенно выше тех, которые приняты у территориальных сетевых организаций, и поэтому консолидация на базе филиала "Вологдаэнерго" позволит повысить надежность электросетевого комплекса всего региона", - отметил Артем Пидник.

"МРСК Северо-Запада для нас всегда была надежным стратегическим партнером по устойчивому энергоснабжению региона. Мы с вами преодолевали все трудности: ледяные дожди, авария на подстанции "Ява", когда филиал "Вологдаэнерго" пришел на помощь и в кратчайшие сроки восстановил электроснабжение. Кроме того, подготовка к зиме и весь совместный труд высоко оценивается жителями Вологодской области", - сказал Олег Кувшинников.