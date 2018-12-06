Итальянская компания Terna SpA заинтересовалась инновационными проектами МРСК Юга

Энергетики волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") поделились опытом работы в зимних условиях с коллегами из солнечной Италии.

Специалисты компании Terna SpA – монополиста электросетевого рынка Италии – заинтересовались опытом российских коллег по эксплуатации инновационных систем раннего обнаружения гололедообразования и устройств плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ 35-220 кВ. Для изучения особенностей этих систем итальянская делегация прибыла в Волгоградскую область.

Заместитель начальника управления научно-технического развития ПАО "Россети" Богдан Горошкевич рассказал о сотрудничестве с компанией Terna SpA в рамках двустороннего соглашения: "Сегодня мы вживую, в рабочем состоянии демонстрируем нашим итальянским коллегам те разработки, которые их заинтересовали. Компания "Россети" ведет активную международную деятельность, заключено несколько подобных соглашений о сотрудничестве с европейскими странами. В основе этих соглашений, безусловно, взаимный интерес. В данном случае для итальянских коллег важен наш опыт в части раннего обнаружения гололедных образований и схем плавок гололеда, нам в свою очередь интересны их разработки в области автоматизации управления сетями. Главная задача – аккумулировать приобретенный опыт в процесс цифровизации электросетевого комплекса страны".

Разработанная волгоградскими энергетиками МРСК Юга и учеными Камышинского технологического института система мониторинга интенсивности гололедообразования "МИГ" успешно прошла опытную эксплуатацию и сегодня без ограничений используется в электросетевом комплексе региона. Гостям продемонстрировали места установки постов системы "МИГ" на воздушных линиях в "Камышинских электрических сетях", которые стали в свое время пилотной площадкой для испытаний инновационной разработки. С практической организацией производственных процессов раннего обнаружения и плавки гололеда на проводах итальянские энергетики ознакомились, посетив подстанцию "Микрорайон" и осмотрев воздушную линию "Антиповская-Пионер".

Представляя гостям модернизированное энергосетевое хозяйство компании, главный инженер волгоградского филиала МРСК Юга Павел Бабешко отметил: "Мы были приятно удивлены, когда нас попросили принять делегацию итальянских коллег по обмену опытом. Хотя, конечно, такой визит вполне ожидаем. На протяжении многих лет в волгоградской энергосистеме активно внедряется система автоматического контроля гололедообразования. Специалисты "Волгоградэнерго" являются пионерами по применению устройств, позволяющих своевременно прогнозировать образование гололеда на проводах и, в конечном итоге, сохранять работоспособность энергооборудования в сложных погодных условиях. Нами накоплен богатый опыт, которым мы с радостью делимся сегодня с нашими иностранными коллегами".

В ходе визита иностранные специалисты посетят также центр управления сетями, увидят работу диспетчерской службы компании, обсудят актуальные вопросы и перспективы сотрудничества.

