Неплатежи за поставленные энергоресурсы: проблемы и пути решения

10 декабря 2018 г. Комитет по энергетике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации провел круглый стол "Платежная дисциплина в ТЭК. Практика применения Федерального закона от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов".

Участники круглого стола отметили позитивную динамику замедления темпов роста дебиторской задолженности за энергоресурсы в связи с реализацией закона "О повышении платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов".

Директор Ассоциации "Совет производителей энергии" Дмитрий Вологжанин в своем выступлении отметил положительное влияние принятого закона на динамику задолженности за тепловую энергию (далее – задолженность). Однако анализ применения мер, предусмотренных 307-ФЗ, показывает, что их реализация в полном объеме возможна только по группе потребителей "промышленные": за 2015-2018 гг. задолженность снизилась с 3,6 млрд руб. до 3,0 млрд руб. (-16%).

Поэтому несмотря на все предпринимаемые меры, дебиторская задолженность за тепловую энергию продолжает увеличиваться. И основная причина в том, что на категории плательщиков "бюджетные", "жилищные организации" и "население", долги которых составляют 75% от общей величины задолженности, распространяется минимум стимулирующих мер: только пени. По данным Мониторинга, осуществляемого Минэнерго России, задолженность достигла 178,3 млрд руб., что составляет 27% от объема потребленной тепловой энергии за весь 2017 г.

За период с октября 2015 по октябрь 2018 г. задолженность по группе потребителей "население и жилищные организации (УК, ТСЖ, ЖСК)" увеличилась с 91,2 млрд руб. до 122,4 млрд руб. (+34%), по "бюджетным" потребителям с 6,9 млрд руб. до 11,3 млрд руб. (+62%), по "прочим" потребителям с 7,7 млрд руб. до 10,6 млрд руб. (+38%).

Ассоциация "Совет производителей энергии" разработала проект дорожной карты по укреплению платежной дисциплины по расчетам за тепловую энергию, который, в том числе, предполагает распространение таких мер воздействия на неплательщиков, как упрощение порядка введения ограничения потребителей тепловой энергии (кроме населения и УК), включение подачи тепловой энергии при начале ОЗП только после полного погашения задолженности, введение субсидиарной ответственности муниципальных и региональных властей по долгам МУП, ГУП и казенных предприятий, обязательности финансовых гарантий, установление персональной ответственности руководителей МУП, ГУП и казенных предприятий.

Помимо предложений по внесению изменений в законодательство с целью перехода ресурсоснабжающих организаций на прямые расчеты с населением, необходимо усилить меры воздействия в отношении недобросовестных управляющих компаний с целью исключения их "клонирования" и ухода от погашения накопленных долгов, в т.ч. исключение возможности создания вместо обанкротившихся УК новых с теми же руководителями и учредителями.

Важно реализовать ряд мер по повышению ответственности потребителей-неплательщиков, отношении которых органами власти принято решение о запрете их отключения, в виде распространения механизма финансовых гарантий на МУП, ГУП и казенные предприятия. Реализация этих мер позволит в том числе повысить инвестиционную привлекательность отрасли.

Так же Д. Вологжанин отметил рост задолженности на оптовом рынке электроэнергии и мощности, которая по состоянию на конец ноября составляет 101 млрд. руб. с учетом долгов по цессии. Ситуация аналогичная с рынком тепла - основной прирост задолженности за электроэнергию происходит за счет непромышленных потребителей, населения и бюджетных организаций.

Так же остается нерешенной проблема дебиторской задолженности за электроэнергию (мощность) потребителей Северо-Кавказского федерального округа, которая составляет порядка 40 млрд руб.