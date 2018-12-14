О. Токарев: "главная тенденция ближайших лет в вопросах господержки промышленных предприятий – рост экспорта"

Генеральный директор ООО «РусКабель» и руководитель Общероссийской общественной организации «Российское профессиональное сообщество кабельщиков» Александр Гусев принял участие в совещании по вопросам целевых экспортных показателей в Министерстве промышленности и торговли РФ, которое состоялось 7 декабря. На встрече представителей руководства Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга, крупнейших производителей и экспертных объединений промышленности обсудили вопросы определения степени участия (вклада) отдельных компаний в достижение общей цели. Говорили о проектах, в том числе и на условиях государственно-частного партнерства или предоставления государственной поддержки, которые обеспечат увеличение промышленного экспорта. Среди участников встречи – руководители НП «Ассоциация «Электрокабель», Общероссийской общественной организации «Российское профессиональное сообщество кабельщиков», МА «ТРАВЭК», ПАО «Силовые машины» и другие.



Открывая совещание, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Олег Токарев отметил, что главной тенденцией ближайших лет в вопросах государственной поддержки промышленных предприятий станет рост промышленного экспорта. Это новый вектор, на который сегодня переориентируется политика импортозамещения. Минпромторг разработал проект постановления о государственной поддержке деятельности производителей российской продукции, направленный на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории РФ.

«Речь идет о так называемой конкурентоспособной продукции. Конкурентоспособность, согласно проекту, определяется по тому, насколько продукция реализуема на внешних рынках, то есть в каких пропорциях находятся общий объем производства и объем экспорта», – уточнил Олег Павлович.



Реформа господдержки промышленности, начатая по инициативе вице-премьера Дмитрия Козака, обретает конкретные черты: Минпромторг разработал цифровые параметры, которые будут определять ранг компании для включения ее в общий перечень претендующих на господдержку предприятий и размеры субсидии. Перечень будет ежегодно пересматриваться и актуализироваться. В соответствии с подготовленным Минпромторгом проектом постановления, уже в первом квартале 2019 года заинтересованные в получении господдержки предприятия должны будут представить в министерство свои корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), в которых будут зафиксированы конкретные обязательства предприятия по отношению экспортной выручки к общей к 2024 году.



Отмечается, что принять участие в программе господдержки смогут компании из федерального перечня, выпускающие электротехническую и кабельно-проводниковую продукцию, при этом экспортная выручка любого определенного вида продукции, выпускаемого изготовителем, должна составлять не менее 5% общей выручки предприятия. Важно отметить, что производитель для повышения своего рейтинга может выбрать любое количество видов своей продукции, показатели которых будут суммироваться по предложенной формуле, и самостоятельно определить, что ему более выгодно: подавать на рассмотрение, к примеру, ветроэнергетическую установку в сборе или отдельные ее элементы. В кабельной промышленности самая низкая, по сравнению с энергомашиностроением и электротехнической отраслью, доля экспорта, поэтому для ее продукции определен самый низкий возможный порог экспортной выручки в размере 5%.



Предполагается, что ранее существовавшие субсидии – на НИОКРы, сертификацию, испытания, транспортировку – будут отменены, и вместо них появится единая универсальная субсидия, размер которой компания сможет рассчитать самостоятельно, руководствуясь разработанными Минпромторгом правилами. При этом производитель обязан гарантировать определенный размер собственной годовой экспортной выручки. Неисполнение объявленных предприятием показателей повлечет за собой штрафные санкции и исключение из реестра субсидируемых компаний.



Представители ведомства подчеркнули, что компании, не входящие в федеральный перечень, будут подавать свои КПМК в региональные министерства, но при отказе в субсидировании на региональном уровне могут представить корпоративную программу в Минпромторг. Начальник отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга Денис Кляповский обозначил максимальный размер отраслевых субсидий – 4 млрд рублей в год. Поскольку позиция компании в рейтинге будет обозначать очередность получения бюджетных ассигнований, заинтересованным производителям экспортной продукции следует поторопиться с предоставлением своих КПМК, потому что субсидий на всех может не хватить. Отвечая на вопросы, поступающие из зала, Денис Кляповский предложил участникам представить в ведомство свои замечания по данному проекту. «Это гибкий механизм, который еще только настраивается», – сказал он.



Несмотря на то, что обсуждаемая программа, по сути, является пилотным проектом, многие эксперты уже сейчас называют новую схему более привлекательной, поскольку действующая система субсидирования непрозрачна, сложна и существенно разнится по отраслям.