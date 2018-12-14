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Модернизация

Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" передадут на Чукотку до 1 июля 2019 года

Плавучий атомный энергоблок Академик Ломоносов передадут на Чукотку до 1 июля 2019 года

14 декабря 2018, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЭБ АКАДЕМИК ЛОМОНОСОВ
Отрасль: Атомная промышленность 

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Сейчас на энергоблоке проводятся комплексные испытания одной из ядерных энергетических установок

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", построенный на Балтийском заводе для чукотского города Певек, планируется передать заказчику в начале лета следующего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) планируют завершить комплексные испытания атомных энергетических установок плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" до конца марта 2019 года, а передать энергоблок заказчику - концерну "Росэнергоатом" - до 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на энергоблоке в данный момент проводят комплексные испытания одной из ядерных энергетических установок. В ходе этой работы проверят работоспособность установок во всех режимах. На заключительных этапах комплексных испытаний ядерные реакторы будут выведены на номинальную мощность, а электрогенераторы ПЭБ подвергнутся нагрузке до 110% для определения их устойчивости к перегрузкам.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). ПЭБ оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить город с населением свыше 200 тыс. человек.

ТАСС

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