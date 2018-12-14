Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" передадут на Чукотку до 1 июля 2019 года

Сейчас на энергоблоке проводятся комплексные испытания одной из ядерных энергетических установок

Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", построенный на Балтийском заводе для чукотского города Певек, планируется передать заказчику в начале лета следующего года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Специалисты АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) планируют завершить комплексные испытания атомных энергетических установок плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" до конца марта 2019 года, а передать энергоблок заказчику - концерну "Росэнергоатом" - до 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на энергоблоке в данный момент проводят комплексные испытания одной из ядерных энергетических установок. В ходе этой работы проверят работоспособность установок во всех режимах. На заключительных этапах комплексных испытаний ядерные реакторы будут выведены на номинальную мощность, а электрогенераторы ПЭБ подвергнутся нагрузке до 110% для определения их устойчивости к перегрузкам.

Плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). ПЭБ оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии. Этого хватит, чтобы обеспечить город с населением свыше 200 тыс. человек.



ТАСС