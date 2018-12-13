Реконструкция ЛЭП ПАО "МОЭСК" позволила освободить городские территории и снизить потери электроэнергии

В 2018 году в рамках реализации городских программ по повышению комфортности проживания в Москве была выполнена реконструкция двухцепных кабельно-воздушных линий (КВЛ) 220 кВ "Матвеевская – Пресня" и 110 кВ "ТЭЦ-12 – МГУ". Воздушные участки этих ЛЭП были переустроены в кабель, так как они проходили по территории застройки Южного дублера Кутузовского проспекта, а именно на участке от Минской до Мосфильмовской улицы и на выезде с улицы Поклонной на Южный дублер Кутузовского проспекта.

Работы выполнило дочернее общество АО "МОЭСК – Инжиниринг" под техническим надзором специалистов Московских высоковольтных сетей.

На линии "ТЭЦ-12 – МГУ" заменили 4,7 км провода на современный кабель с полиэтиленовой изоляцией и медной жилой, организовали новый переходной пункт, ликвидировав прежний. На линии "Матвеевская – Пресня" провод длиной 4,5 км заменен на современный полиэтиленовый кабель с медной жилой. Произведен демонтаж двух переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП.

Как пояснила начальник службы электрических режимов филиала МОЭСК "Московские высоковольтные сети" Ирина Огиенко, "благодаря переустройству воздушных линий в кабельные технические потери только в 2018 году снижены на 287 тыс. кВтч". Полученная экономия позволит в совокупности освободить мощность, достаточную для питания потребителей почти 50 квартир в современном многоэтажном здании в течение целого года (при средней удельной нагрузке 0,7 кВт).

Помимо этого, в результате демонтажа опор ЛЭП высвободилась территория (полоса шириной 45 метров вдоль проектируемой автодороги) под строительство объектов городской инфраструктуры и благоустройство территории.