Росаккредитация частично остановила деятельность ООО "НИНИЦ"

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) объявила 12 декабря 2018 года о частичном приостановлении действия аккредитации деятельности органа по сертификации ООО «Научно-исследовательский независимый испытательный центр» (ООО «НИНИЦ»), располагающемся в Томске, на территории завода «Томсккабель».

«НИНИЦ» объединяет орган по сертификации и испытательную лабораторию кабельной продукции, выполняя работы по подтверждению соответствия КПП на требования ТР ТС 004/2011, ФЗ РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также требованиям в системе ГОСТ Р. Компания ведет свою деятельность с 2005 года в Сибирском федеральном округе, г. Томск, сохраняя прямую аффилированность к кабельному заводу «Томсккабель», который сертифицирует свою продукцию при помощи центра.

12 декабря Росаккредитация официально приостановила действие аккредитации ООО «НИНИЦ», на основании «несоответствия деятельности аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц», полностью заморозив деятельность сертификационного органа в области подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС 004/2011. По сведениям портала, сертификатами компании на выпуск кабельной продукции на данный момент обладают несколько предприятий России, некоторые из которых получили предупредительные уведомления от федеральной службы. Как скажется решение Росаккредитации на действии выданных сертификатов будет известно в самое ближайшее время.

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