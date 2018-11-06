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Инновации (разработки)

Российские атомщики впервые в истории произвели обогащение радиоизотопа никель-63

Российские атомщики впервые в истории произвели обогащение радиоизотопа никель-63

14 декабря 2018, 14:45
Рубрика: Инновации
Метки: ТВЭЛ, РОСАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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На Электрохимическом заводе в г. Зеленогорск Красноярского края (АО "ПО ЭХЗ"; входит в Топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ) впервые в истории атомной отрасли произведено обогащение газоцентрифужным методом радиоактивного изотопа никель-63 до уровня более 69%.

Работы выполнены в рамках широкой отраслевой кооперации по созданию бета-вольтаических источников тока. Радиоизотоп никель-63, обладающий уникальными свойствами мягкого бета-излучения без опасного гамма-излучения, не существует в природе. Первичная наработка никеля-63 произведена путем облучения стабильного изотопа никель-62 в исследовательском реакторе ИВВ-2М Института реакторных материалов. В Радиевом институте им. В.Г. Хлопина была выполнена радиохимическая очистка облученного материала и синтезирован рабочий газ, который затем был обогащен по изотопу никель-63 в каскаде газовых центрифуг в АО "ПО ЭХЗ".

Высокий уровень обогащения по изотопу никель-63 необходим для разработки источников энергии длительного срока действия, производство которых планируется организовать на одном из предприятий Госкорпорации "Росатом". Компактные "атомные батарейки" со сроком службы до 50 лет, с одной стороны, отвечают современным тенденциям приборостроения и радиоэлектроники (миниатюризация и снижение энергопотребления функциональных узлов), с другой – будут крайне востребованы в приборах и системах, где замена источников питания затруднительна, высокозатратна или небезопасна. Потенциальные области применения – космическая техника, медицина (источники тока для кардиоимплантантов и других биостимуляторов), телекоммуникационное оборудование, продукция военно-промышленного комплекса, объекты промышленности и инфраструктуры.

В 2019 году специалисты АО "ПО ЭХЗ" в рамках выполняемого НИОКР планируют достигнуть обогащения изотопу никель-63 на уровне более 80%. Исходный никель-62 для этих работ в настоящее время находится на облучении в энергетическом реакторе РБМК-1000 на Ленинградской АЭС.

"Отечественная газоцентрифужная технология обеспечила Росатому глобальное лидерство не только в обогащении урана для атомной энергетики. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" - мировой лидер в производстве стабильных изотопов с долей рынка более 40%. Разделение на центрифугах радиоизотопов – это перспективное направление, которое открывает для атомной промышленности новые рынки. Помимо получения никеля-63, Электрохимический завод уже обладает возможностями по наработке высокообогащенных радиоизотопов криптона-85 и углерода-14. Источники бета-излучения на основе криптона-85 применяются для точных измерений в метрологии, а вещества с содержанием углерода-14 являются основным средством при изучении метаболизма новых лекарственных и косметических препаратов", - отметил старший вице-президент АО "ТВЭЛ" по научно-технической деятельности, технологии и качеству Константин Вергазов.

Компания: ТВЭЛ

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