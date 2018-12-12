Студенты УрФУ совместно с энергетиками "МРСК Урала" разрабатывают идеи по созданию умного дома, электромобиля и интеллектуального управления сетями

Хакатон Energynet стартовал сегодня в Уральском федеральном университете. Руководители и специалисты ОАО "МРСК Урала" (входит в Группу компаний "Россети") стали экспертами и членами жюри данного молодежного форума.

80 студентов будут решать реальные задачи совершенствования энергетического сектора. Участники предложат решения для создания платформы интеллектуального управления сетями, умного дома, электромобиля, а также по использованию блокчейна для логистических операций на электростанциях.

"Сейчас перед энергетической отраслью стоят новые вызовы – это внедрение цифровых технологий, переход на новый уровень развития. Без команды инициативных, профессиональных молодых специалистов такие амбициозные задачи реализовать будет сложно. Уверен, что многие из участников активно включатся в команду прорыва. И сегодняшнее мероприятие станет хорошим началом для формирования той самой команды, которая в перспективе поможет реализовать амбициозные задачи по цифровизации отрасли. Мы ожидаем, что участники предложат эффективные решения тех задач, которые стоят перед энергетиками сегодня", - рассказал заместитель гендиректора "МРСК Урала" по развитию и реализации услуг Дмитрий Вялков.

На работу студентам дано три дня, призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Победителей определят по трем номинациям: лучшее инновационное решение, лучшее технологической решение и лучшая проработка идеи.

"По большому счету, такого массированного мозгового штурма на тему цифровизации энергетики мы еще не проводили. Сегодня мы охватим практически все направления, которые прописаны в дорожной карте EnergyNet Национальной технологической инициативы - это и вопросы цифровизации, и вопросы блокчейн, и различные другие аспекты, которые позволяют взглянуть на энергетику по-новому, выстроить ее по-новому и получить абсолютно новый результат", - добавил директор уральского энергетического института УрФУ Сергей Сарапулов.