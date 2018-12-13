 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

В Якутске построят Центр детского отдыха за 1,3 млрд рублей

В Якутске построят Центр детского отдыха за 1,3 млрд рублей

14 декабря 2018, 09:10
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЯКУТИЯ

Обсудить на форуме

54 просмотра

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), правительство Якутии и Национальный альянс туристических агентств подписали меморандум по строительству Центра детского отдыха в Якутске. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,3 млрд рублей.

Документ подписали на деловой сессии "Инвестируй в Якутию!", проходящей в рамках "Дней Дальнего Востока" в Москве. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, здания будущего детского центра займут площадь в девять тыс. кв. метров. Под него сформируют образовательную, спортивную, медицинскую инфраструктуру, которая нужна для организации детского отдыха.

Центр будет рассчитан на проживание более 350 детей. Под застройку уже выбрали земельный участок. Также власти определили конструкцию будущего центра и параметры необходимой инфраструктуры.

EastRussia.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Камчатка получит федеральный грант — почти миллиард рублей
Глубоководную укладку труб
Актив
Пермский край в 2019 году получит почти 8 млрд рублей на реализацию нацпроектов
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно