В Якутске построят Центр детского отдыха за 1,3 млрд рублей

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), правительство Якутии и Национальный альянс туристических агентств подписали меморандум по строительству Центра детского отдыха в Якутске. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,3 млрд рублей.

Документ подписали на деловой сессии "Инвестируй в Якутию!", проходящей в рамках "Дней Дальнего Востока" в Москве. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, здания будущего детского центра займут площадь в девять тыс. кв. метров. Под него сформируют образовательную, спортивную, медицинскую инфраструктуру, которая нужна для организации детского отдыха.

Центр будет рассчитан на проживание более 350 детей. Под застройку уже выбрали земельный участок. Также власти определили конструкцию будущего центра и параметры необходимой инфраструктуры.

EastRussia.ru