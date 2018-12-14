Ветростанции в Ростовской области начнут работу к декабрю 2019 года

Ветропарки в Красносулинском и Каменском районах Ростовской области начнут работать к декабрю 2019 года. Об этом сообщил во время визита в Таганроге глава Роснано Анатолий Чубайс.

Это на год раньше сроков, которые назывались ранее - конец 2020 года.

Чубайс сказал, что после запуска этих ветростанций Ростовская область может стать лидером в сфере ветроэнергетики. И ветропарки донского региона станут первыми, построенными целиком в РФ - башни делают в Таганроге, гондолы в Ульяновске, лопасти в Нижнем Новгороде.

Планы по досрочной реализации подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что три ветроэлектростанции будут обладать общей мощностью около 300 МВт.

Ветростанции строятся в рамках инвестпроекта УК "Ветроэнергетика", соглашение о развитии этого вида энергетики подписано с правительством Ростовской области. Объем инвестиций оценивается в сумму порядка 70 миллиардов рублей.

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