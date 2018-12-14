Более 27,5 тысяч "умных" приборов учета электроэнергии установлено ПАО "МОЭСК" в 2018 году

В течение 2018 года энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") установили у потребителей столичного региона 27 562 прибора учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Так называемые, "умные" электросчетчики позволят потребителям получать данные об объемах и профилях потребляемой энергии, сравнивать потребление во времени и оценивать эффект от реализации мер по повышению энергоэффективности, максимально гибко выбирать тарифное меню.

МОЭСК, в свою очередь, получит возможность контролировать потребление электрической энергии в режиме онлайн и своевременно выявлять и прекращать хищение электрической энергии. Это приведет к снижению потерь электроэнергии при передаче и повышению качества электроснабжения.

Всего за последние несколько лет МОЭСК установила на границах балансовой принадлежности (ГБП) с потребителями 180 тыс. приборов учета с удаленным сбором данных. В результате выполнения мероприятий по оснащению ГПБ "интеллектуальным" учетом за прошедшие три года потери в электрических сетях ПАО "МОЭСК" снижены на 123,3 млн кВтч.

В 2019-2022 гг. планируется установка более 270 тыс. "умных" счетчиков. В результате доля приборов учета с удаленным сбором данных достигнет 30,7% от общего количества приборов учета МОЭСК. Ожидается, что в результате выполнения мероприятий по установке "интеллектуального" учета в 2019-2022 гг., потери электрической энергии в сетях МОЭСК снизятся на 992,4 млн кВтч. Это сопоставимо с объемом электропотребления северных районов Московской области за месяц.

Установка "умных" приборов учета ведется за счет средств МОЭСК, для потребителей замена старых приборов учетов на "интеллектуальные" бесплатна.