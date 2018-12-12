Энергетики "МРСК Волги" реконструировали подстанцию в Ершовском районе

Подстанция 110/35/6 кВ "Каменная Сарма", расположенная в Ершовском район, обеспечивает электроснабжение структурного подразделения железной дороги, крупных производителей щебня, сельхозпроизводителей и населения в селах Каменная Сарма, Лобки, Чапаевка, Дмитриевка, Коптевка и поселка Новосельский.

В целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей энергетики Заволжского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" провели на подстанции плановые работы. В частности, специалисты компании установили высоковольтный трансформаторный ввод с твердотельной изоляцией напряжением 110 кВ BRIT-R-110-550/800 отечественного производства на силовом трансформаторе Т-1.

Высоковольтные трансформаторные вводы – это проходные изоляторы, применяющиеся для вывода проводов высокого напряжения из баков трансформаторов. В новом устройстве с твердой изоляцией отсутствует трансформаторное масло - используется твердая RIP-изоляция. Это изоляционный материал, полученный в результате высушивания и пропитки эпоксидными смолами в вакууме специальных видов бумаги.

Замена трансформаторного ввода упрощает обслуживание электросетевого оборудования, снижает расходы на его эксплуатацию, повышает пожарную безопасность подстанции.