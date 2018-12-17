ФСК ЕЭС оснастила 16 подстанций Поволжья современными цифровыми модулями защиты от перегрузки оборудования

В результате повышена надежность снабжения крупных промышленных потребителей Приволжского федерального округа, среди которых нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" и "Лукойла" в Сызрани и Нижнем Новгороде, нефтехимический завод "Сибура" в Дзержинске, а также объекты Горьковской железной дороги.

Противоаварийная автоматика позволяет выявлять и устранять асинхронные режимы и токовую перегрузку оборудования. Установленные микропроцессорные устройства произведены в России, соответствуют требованиям международного стандарта МЭК 61850. Их преимуществом является многофункциональность, широкий спектр регистрируемых событий и непрерывная самодиагностика.



Ключевые проекты выполнены в нескольких регионах Поволжья. На семи подстанциях в Нижегородской области завершены работы по замене устаревших устройств противоаварийной автоматики, обеспечивающих ограничение снижения напряжения (АОСН) и автоматическую частотную разгрузку (АЧР). Новые устройства внедрены на подстанциях 220 кВ "Семеновская", "Кудьма", "Ока", "Узловая", "Сергач", "Макарьево", и "Рыжково".

На подстанциях 220 кВ "Сызрань" и "Вольская" в Самарской и Саратовской энергосистемах для защиты трансформаторов и установок плавки гололеда установлены 10 комплектов микропроцессорных устройств РЗА и два регистратора аварийных событий. Также для реализации системы плавки гололеда на линии электропередачи 220 кВ "Курдюм – Саратовская" на подстанции "Курдюм" был установлен современный терминал защиты и управления.

Всего на подстанциях Поволжского региона было установлено 44 шкафа релейной защиты и противоаварийной автоматики.