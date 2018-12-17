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Модернизация

ФСК ЕЭС оснастила 16 подстанций Поволжья современными цифровыми модулями защиты от перегрузки оборудования

ФСК ЕЭС оснастила 16 подстанций Поволжья современными цифровыми модулями защиты от перегрузки оборудования

17 декабря 2018, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МЭС ВОЛГИ, ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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В результате повышена надежность снабжения крупных промышленных потребителей Приволжского федерального округа, среди которых нефтеперерабатывающие заводы "Роснефти" и "Лукойла" в Сызрани и Нижнем Новгороде, нефтехимический завод "Сибура" в Дзержинске, а также объекты Горьковской железной дороги.

Противоаварийная автоматика позволяет выявлять и устранять асинхронные режимы и токовую перегрузку оборудования. Установленные микропроцессорные устройства произведены в России, соответствуют требованиям международного стандарта МЭК 61850. Их преимуществом является многофункциональность, широкий спектр регистрируемых событий и непрерывная самодиагностика.

Ключевые проекты выполнены в нескольких регионах Поволжья. На семи подстанциях в Нижегородской области завершены работы по замене устаревших устройств противоаварийной автоматики, обеспечивающих ограничение снижения напряжения (АОСН) и автоматическую частотную разгрузку (АЧР). Новые устройства внедрены на подстанциях 220 кВ "Семеновская", "Кудьма", "Ока", "Узловая", "Сергач", "Макарьево", и "Рыжково".

На подстанциях 220 кВ "Сызрань" и "Вольская" в Самарской и Саратовской энергосистемах для защиты трансформаторов и установок плавки гололеда установлены 10 комплектов микропроцессорных устройств РЗА и два регистратора аварийных событий. Также для реализации системы плавки гололеда на линии электропередачи 220 кВ "Курдюм – Саратовская" на подстанции "Курдюм" был установлен современный терминал защиты и управления.

Всего на подстанциях Поволжского региона было установлено 44 шкафа релейной защиты и противоаварийной автоматики.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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