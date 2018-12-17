ФСК ЕЭС увеличит на треть мощность одного из узловых питающих центров Кубани – подстанции "Брюховецкая"

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") начала модернизацию подстанции 220 кВ "Брюховецкая", обеспечивающей электроснабжение крупных предприятий пищевой промышленности Краснодарского края – кондитерского комбината "Кубань" и Тимашевского молочного завода компании "Вимм-билль-данн". В результате проекта мощность энергообъекта увеличится на 35% до 125 МВА. Общая стоимость работ составляет 591 млн рублей.

На подстанции вместо двух существующих автотрансформаторов суммарной мощностью 93 МВА будет установлен трехфазный автотрансформатор на 125 МВА. Новое силовое оборудование произведено в России, имеет ресурс работы более 25 лет.

Кроме того, на энергообъекте будет заменено измерительное и коммутационное оборудование, в том числе установлены линейный трансформатор 63 МВА, пять элегазовых выключателей и 11 разъединителей 110 кВ и 220 кВ.

Проект реализуется поэтапно без ограничений энергоснабжения потребителей. Работы завершатся в 2019 году.