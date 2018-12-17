МРСК Центра - управляющая организация МРСК Центра и Приволжья в течение пяти лет инвестирует в электросетевой комплекс Калужской области 14,5 млрд рублей

В Калужской области состоялось выездное заседание рабочей группы под руководством Губернатора Калужской области Анатолия Артамонова по вопросам обеспечения надежного электроснабжения и создания условий для технологического присоединения к электрическим сетям потребителей на территории региона. В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и генеральный директор ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игорь Маковский.

По итогам совещания было подписано Соглашение о взаимодействии Правительства Калужской области и ПАО "МРСК Центра" - управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в сфере развития электросетевого комплекса Калужской области. Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Соглашение подписано во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в целях обеспечения устойчивого социально-экономического роста территорий и определяет условия осуществления регулируемой деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии. Оно устанавливает порядок взаимодействия сторон в процессе инновационного развития электросетевого комплекса, основанного на реализации мероприятий по его модернизации с применением технологий "цифровизации" и на долгосрочном тарифном регулировании. В результате общий объем финансирования инвестиционной программы МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья в регионе в течение пяти лет составит 14,5 млрд рублей.

"Основная суть Соглашения в том, что надежность электроснабжения Калужской области будет повышаться по всем направлениям. Это касается и создания новых мощностей, и модернизации существующих, и цифровизации электросетевого комплекса. Мы планируем в этом направлении повторить передовой опыт Калининградской области, мы будем вторыми в России. Для нас это очень важно", - подчеркнул губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Как отметил генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский, отечественный электросетевой комплекс активно движется в направлении цифровизации. "Стратегия развития "цифрового" электросетевого комплекса в России – это единая комплексная программа, которая касается и обновления оборудования, и внедрения "умного учета" и повышения профессиональных компетенций персонала. Все это уже сейчас показывает результаты, а в ближайшей перспективе даст мощный синергический эффект", - считает глава "Россетей".

"Развитие энергетической системы региона будет идти по принципу цифровых технологий. Это полное изменение логики всех процессов: технологических, корпоративных, бизнес-процессов. Все это направлено на оптимизацию издержек, повышение энергоэффективности. А экономию, и этому в Соглашении уделено особое внимание, энергокомпания также будет направлять на развитие. Мы сегодня определились, что сроки по "дорожной карте" мы сокращаем на год. Определена конкретная дата, 28 августа 2021 года, когда мы все элементы электрических сетей региона переводим на цифровой принцип работы. В связи с этим Соглашение предполагает увеличение объема инвестиций на 25 % в пятилетнем периоде. В абсолютных цифрах это будет обсуждаться в рамках "дорожной карты". Предварительно можно сказать, что дополнительный объём инвестиций составит порядка 5 млрд. рублей", - считает генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Напомним, первые соглашения о реализации комплексной программы модернизации электросетевого комплекса регионов с использованием цифровых технологий, основанные на долгосрочном тарифном регулировании, МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья неделей ранее подписала с Белгородской областью и Удмуртской Республикой. Наряду с Калужской областью, они войдут в число пилотных регионов, где в ближайшие годы энергокомпания реализует проекты комплексной цифровизации электросетевого комплекса.