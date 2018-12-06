Мощность питающих центров в Динском районе увеличится вдвое

Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Динского района бригады Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") выполняют замену силовых трансформаторов на пяти ключевых питающих центрах Динского района. В результате мощность подстанций увеличится более чем в два раза, что позволит исключить перегруз оборудования и создаст возможность для подключения новых абонентов.

В настоящее время завершены работы на подстанциях 35 кВ "Титаровская", "Новотитаровская" и "Агроном-1". До конца декабря энергетики выполнят замену трансформаторов на подстанциях 35 кВ "Агроном-2" и "Динская".

Данные питающие центры обеспечивают электроснабжение 45 социально значимых объектов и потребителей 38 сельских населенных пунктов Динского района края.

– Динской район является одним из активно развивающихся, поэтому в инвестиционную программу Кубаньэнерго включены мероприятия по увеличению мощности питающих центров, – рассказал главный инженер Краснодарских электрических сетей Владимир Безуглый. – Главным итогом реализации мероприятий в текущем году станет значительное повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей района, а также обеспечение техприсоединения новых абонентов. Для безопасного производства работ и осуществления переключений возможны кратковременные ограничения электроснабжения.