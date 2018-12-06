 
Подписаться на новости
Модернизация

Мощность питающих центров в Динском районе увеличится вдвое

Мощность питающих центров в Динском районе увеличится вдвое

17 декабря 2018, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

312 просмотров

Для повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Динского района бригады Краснодарского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа компаний "Россети") выполняют замену силовых трансформаторов на пяти ключевых питающих центрах Динского района. В результате мощность подстанций увеличится более чем в два раза, что позволит исключить перегруз оборудования и создаст возможность для подключения новых абонентов.

В настоящее время завершены работы на подстанциях 35 кВ "Титаровская", "Новотитаровская" и "Агроном-1". До конца декабря энергетики выполнят замену трансформаторов на подстанциях 35 кВ "Агроном-2" и "Динская".

Данные питающие центры обеспечивают электроснабжение 45 социально значимых объектов и потребителей 38 сельских населенных пунктов Динского района края.

– Динской район является одним из активно развивающихся, поэтому в инвестиционную программу Кубаньэнерго включены мероприятия по увеличению мощности питающих центров, – рассказал главный инженер Краснодарских электрических сетей Владимир Безуглый. – Главным итогом реализации мероприятий в текущем году станет значительное повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей района, а также обеспечение техприсоединения новых абонентов. Для безопасного производства работ и осуществления переключений возможны кратковременные ограничения электроснабжения.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На Воткинской ГЭС начат монтаж новых трансформаторов
Орелэнерго на охрану окружающей среды направило более 1,7 млн рублей
Более 27,5 тысяч
ФСК ЕЭС оснастила 16 подстанций Поволжья современными цифровыми модулями защиты от перегрузки оборудования
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно