Нижновэнерго подключает к электросети животноводческие предприятия

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение к электросети молочной фермы в Шахунском районе и коровника в Дивеевском районе Нижегородской области.

Ферма в Шахунском районе, известном своим молочным производством, будет получать электроэнергию от подстанции (ПС) 110/10 кВ "Хмелевицы", находящейся в зоне ответственности производственного отделения "Уренские электрические сети" Нижновэнерго. Электроснабжение коровника на 227 голов скота в Дивеевском районе организовано от ПС 35/10 кВ "Елизарьево" Южных электросетей.

В нижегородской электросетевой компании уделяют большое внимание своевременному и качественному технологическому присоединению предприятий, обеспечивающих регион качественной продукцией собственного производства. Сельскохозяйственное производство, в частности мясное и молочное, составляет основу экономики Шахунского и Дивеевского районов, и энергетики делают все от них зависящее, чтобы продукция местных предприятий продолжала в необходимых количествах поступать на прилавки регионального центра и других населенных пунктов Нижегородской области.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности Нижновэнерго. Специалисты электросетевой компании имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Также сотрудники компании ведут работу по информированию потребителей о ходе реализации мероприятий "дорожной карты" "Повышение доступности энергетической инфраструктуры", процедуре и порядке технологического присоединения.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Получить необходимую информацию и заключить договор также можно в Центре обслуживания потребителей Нижновэнерго в г. Нижний Новгород (ул. Рождественская, д. 33) и в офисах обслуживая потребителей, расположенных в городах Арзамас, Балахна, Дзержинск, Кстово, Навашино и Семенов.

Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте МРСК Центра и Приволжья. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО "Россети" портал-тп.рф.