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Модернизация

Потери электроэнергии в филиале "Карачаево-Черкесскэнерго" за 11 месяцев снижены до 14,87 %

Потери электроэнергии в филиале Карачаево-Черкесскэнерго за 11 месяцев снижены до 14,87 %

17 декабря 2018, 13:46
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Отрасль: Электроэнергетика 

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В филиале МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") на заседании балансовой комиссии подведены итоги работы по снижению потерь в электрических сетях и выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии за 11 месяцев года. Совещание прошло в расширенном формате с участием заместителей директора филиала, начальников и инженеров по транспорту электроэнергии всех районных электрических сетей.

Открывая заседание, директор филиала Владимир Халюзин акцентировал внимание на необходимости выполнения планового задания по снижению потерь электроэнергии по итогам декабря и года. Он подверг жесткой критике работу двух подразделений филиала – Прикубанских и Карачаевских РЭС, которые не уложились в плановые показатели. 

- В связи с этим к тем сотрудникам РЭС, на участке которых зафиксирован сверхнормативный уровень потерь электроэнергии, что говорит об их неудовлетворительной работе, будут применены меры дисциплинарного взыскания, - заявил Халюзин.

Кроме того, сначала в отстающих РЭС, а затем и во всех остальных районных электросетях, будет проведена внеплановая аттестация всего инспекторского состава и мастеров участков, в ходе которой квалификация каждого сотрудника будет оцениваться комиссионно.

Несмотря на недоработки отдельных РЭС, в целом филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" выполнил плановое задание по снижению потерь электроэнергии в сетях за 11 месяцев. Так, за отчетный период уровень потерь электроэнергии в сетях филиала составил 14,87 %, что на 0,33 % меньше планового задания и на 0,37 % меньше аналогичных показателей прошлого года. Таким образом, проведение рейдовых мероприятий, пресечение фактов воровства электроэнергии, достоверный съем показаний с приборов учета позволили снизить потери на 3,4 млн киловатт-часов электроэнергии.

Самую эффективную работу в этом направлении показали коллективы Адыге-Хабльских, Зеленчукских, Хабезских, Урупских РЭС и Зеленчукских электрических сетей, которые перевыполнили плановое задание.

В настоящее время все усилия направлены на снижение потерь электроэнергии по итогам года. Для этого на всех проблемных участках сетей будет активизирована рейдовая работа. В частности, это касается негазифицированных населённых пунктов Тебердинского ущелья в зоне ответственности Карачаевских РЭС, ряда населенных пунктов Прикубанского и Малокарачаевского районов. Здесь тотальной проверке подвергнутся приборы учета электроэнергии всех потребителей, будут проведены инструментальные проверки, контрольный съем показаний с приборов учета электроэнергии.

- Перед нами всеми стоит общая задача – выполнение планового задания по снижению потерь электроэнергии в сетях, поэтому важно, чтобы каждый сотрудник понимал это, и принимал все необходимые меры для ее реализации, - отметил Владимир Халюзин.

Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" также напоминает всем жителям республики, что сообщить о фактах неучтенного энергопотребления можно, позвонив на номер "телефона доверия" филиала 8-8782-294-309.

Каждое подобное правонарушение, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, помимо возмещения ущерба электросетевой компании, влечет за собой административное наказание в виде штрафа для физических лиц в размере от 10 до 15 тысяч рублей, должностных лиц – 30-80 тысяч рублей или повлечет дисквалификацию на срок от 1-го года до 2-х лет, а для юридических лиц – до 100-200 тысяч рублей. 

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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