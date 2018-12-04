Россия и Италия обсудили потенциал двустороннего сотрудничества

Двусторонний диалог между Россией и Италией послужит примером для других стран Евросоюза и будет способствовать сближению России и ЕС. Об этом заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на встрече с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Для того, чтобы решать вопросы двусторонней повестки, нам нужен открытый и конструктивный диалог

– подчеркнул глава итальянского Правительства.

Джузеппе Конте также подтвердил готовность Италии стать страной-партнером Международной промышленной выставки и форума "ИННОПРОМ" в 2020 году.

В рамках переговоров обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной и других областях.

В ходе вашего визита в Москву состоялась и совместная с Президентом России встреча с итальянским бизнесом. Уверен, что живое общение итальянских деловых кругов с первыми лицами и обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней экономической повестки полезны для всех участников и будут способствовать повышению уровня доверия между бизнесом и государством

- отметил Денис Мантуров, обращаясь к своему итальянскому коллеге.

Министр также отметил, что взаимоотношения России и Италии отличаются "необычайной прочностью". "Несмотря на непростую политическую и экономическую конъюнктуру в Европе и мире отношения между Россией и Италией остаются стабильными. Уверен, во многом – это и ваша личная заслуга", - подчеркнул глава Минпромторга.

У России и Италии есть схожий опыт и компетенции в целом ряде отраслей промышленности. "Перспективной площадкой не только для локализации совместных производств, но и для совместного выхода, например, на рынки африканских стран может стать российская промышленная зона, расположенная в экономической зоне Суэцкого канала, в Египте", – уверен Министр.

Среди значимых направлений двустороннего сотрудничества глава Минпромторга России назвал туристический обмен, взаимодействие в области культуры, искусства, науки, промышленности (особенно по программе самолета SSJ100), машиностроения и энергетического машиностроения.

Одним из крупнейших итальянских инвесторов неизменно является "Энел". В лице дочерней компании "Энел Россия" уже инвестировала в российскую генерацию более 4,4 миллиардов евро. Итальянская компания получила право на строительство двух ветропарков совокупной мощностью 291 МВт в Ростовской и Мурманской областях. В состав "Энел Россия" (бывшее ПАО "Энел ОГК-5") входят 3 газовые электростанции: Среднеуральская ГРЭС, Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, а также крупнейшая тепловая электростанция – Рефтинская ГРЭС

– напомнил российский Министр.