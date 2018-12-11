С начала года более 1200 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию

В филиале ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" подвели итоги работы по обучению персонала за 11 месяцев 2018 года. Профессиональную подготовку и курсы повышения квалификации прошли более 1200 сотрудников.

В пункте тренировки оперативного персонала Курскэнерго новые знания получили 125 энергетиков, среди которых электромонтеры оперативно-выездных бригад и мастера бригад по эксплуатации распределительных сетей и диагностике электрооборудования.

855 работников филиала прошли профессиональную переподготовку на базе "Курского областного центра подготовки и переподготовки кадров ЖКХ", в их числе машинисты автовышки и автогидроподъемника, персонал по работе на бурильно-крановой машине, персонал по работе на высоте, стропальщики, вальщики леса, водители.

159 человек обучились в ФБУ "Учебно-методический кабинет" Ростехнадзора в Москве по программам "Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов", "Пожарно-технический минимум на электросетевых предприятиях", "Эксплуатация устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики", "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте".

133 специалиста предприятия прошли краткосрочное профессиональное обучение в рамках специальных программ.

В филиале уделяется серьезное внимание повышению профессиональной подготовки кадров. Курскэнерго ориентировано на непрерывный процесс обучения своих сотрудников. Технически грамотный и хорошо подготовленный персонал способен решать задачи по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Курской области.