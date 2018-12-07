В 2018 году специалисты "Ленэнерго" отремонтировали свыше 4200 км линий электропередачи

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") подвело предварительные итоги исполнения ремонтной программы в 2018 году. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в отопительный период 2018/19 годов энергетики на 100% исполнили календарный план ремонтной программы. В ближайшее время ожидается полное завершение годового плана.

С начала года специалисты "Ленэнерго" отремонтировали в городе и области 4183,5 километра воздушных линий различного класса напряжения и 37,4 километра кабельных линий 0,4-10 кВ, заменили 3101 дефектную опору и 31 341 изолятор на воздушных линиях 110-0,4 кВ, отремонтировали 2058 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, провели капитальный ремонт 911 выключателей на воздушных линиях 35-110 и 6-10 кВ, а также комплексный ремонт 16 подстанций 35-110 кВ. Кроме того, с января по начало декабря специалисты расчистили 3694,7 га гектаров просек. Особенно большой объем по расчистке был выполнен в филиале "Кингисеппские электрические сети" в рамках масштабных учений энергетиков в Ленинградской области.

Отметим, что по ряду показателей ремонтной программы наблюдается перевыполнение плана. В частности, высокие темпы работы отмечаются по ремонту кабельных и воздушных линий. В рамках ремонтной программы специалисты также проводят такие виды работ, как замена грозотроса, ремонт различных элементов электрической сети (отделителей, короткозамыкателей, разъединителей), ремонт силовых трансформаторов и др. Все они направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Ремонтная программа – ключевой элемент подготовки электросетевой компании к осенне-зимнему периоду. Напомним, 15 ноября "Ленэнерго" получило паспорт готовности Минэнерго к отопительному периоду 2018-2019 гг., достигнув максимального индекса готовности. Поддержание оборудования в исправном состоянии, своевременное обслуживание и выполнение ремонтных работ электросетевых объектов обеспечивает качество электроснабжения потребителей, позволяет повысить надежность и бесперебойность электропитания, значительно сокращает скорость оперативного реагирования бригад.