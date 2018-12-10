Заместитель Председателя Правления Системного оператора обозначил необходимые шаги для интеграции ВИЭ в энергосистему

Заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС" Федор Опадчий выступил с докладом на сессии "Технологии, которые позволят ВИЭ стать дешевле: всеобщая цифровизация и новый энергетический уклад" и рассказал о мерах, которые необходимо принять для интеграции ВИЭ в ЕЭС России.

В своем выступлении Федор Опадчий обратил внимание участников мероприятия на исследование Международного энергетического агентства (МЭА), которое выделяет четыре стадии внедрения ВИЭ-генерации в традиционные энергосистемы. Согласно этому документу, на первом этапе, когда доля ВИЭ в годовой выработке не превышает 3 %, специальных мер для ее интеграции обычно не требуется, если только ВИЭ не являются сильно локализованными в энергосистеме. На втором этапе, когда доля ВИЭ составляет 3–15 %, необходима адаптация имеющихся ресурсов регулирования, технологий и способов управления энергосистемой. На третьем этапе, когда доля ВИЭ превышает 15 % от годовой выработки, а также дальнейших стадиях, уже требуется глубокая перестройка работы энергосистемы и внедрение новых средств и инструментов поддержания работы энергосистемы. Четвертая стадия – более 50 % годовой выработки ВИЭ-генерации.

"По итогам конкурентных отборов мощности, до 2023 года у нас должно быть введено в эксплуатацию около 5 ГВт ВИЭ-генерации, что незначительно в масштабах ЕЭС России. Однако здесь нужно учитывать территориальное распределение – 3 из 5 ГВт будут построены в ОЭС Юга. Это значит, что в рамках Объединенной энергосистемы Юга мы, согласно методологии МЭА, к 2023 году мы фактически будем находимся на третьей стадии внедрения ВИЭ", – отметил заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС".

По словам Федора Опадчего, для успешной интеграции такого объема ВИЭ-генерации в энергосистему необходимо, прежде всего, решить вопросы стандартизации технических требований к вводимому оборудованию ВИЭ.

"Автоматика ограничения снижения и повышения напряжения и частоты должна соответствовать параметрам системы. Это практически ничего не стоит на этапе проектирования, но становится затратным, когда проекты уже реализованы. Также необходимо учитывать, что в разных странах нормативы отклонения частоты электрического тока отличаются, соответственно, у генерирующего оборудования разных производителей реакция на изменение частоты тоже может быть разной. Если ВИЭ не будут соответствовать принятым в ЕЭС России техническим требованиям, они могут стать потенциальным источником аварий. То же самое относится к работе релейной защиты этих объектов. Все эти технические требования могут быть установлены на уровне документов регуляторов", – пояснил Федор Опадчий.

Помимо вопроса стандартизации технических требований к оборудованию ВИЭ для надежной работы энергосистем со значительным объемом ВИЭ необходимо развивать системы прогнозирования выработки ВИЭ, поскольку в отсутствие достоверных прогнозов их работы в энергосистеме необходимо постоянно поддерживать полноценное резервирование в объеме ВИЭ, что фактически означает необходимость дополнительного включения тепловой генерации и ее работы в неэкономичных режимах и/или резервирования пропускной способности электрических сетей.

"Мы проводили предварительные исследования в ОЭС Юга, где планируется строительство ВИЭ. Они показали, что существует как минимум три области, в которых потребуется проведение специальных мероприятий, чтобы планируемые объемы ВИЭ были нормально интегрированы в работу ОЭС Юга. Речь идет о совершенствовании системы прогнозирования нагрузки ВИЭ, привлечении ресурсов регулирования традиционной генерации для компенсации нестабильной нагрузки ВИЭ, а также развитии инструментов накопления – при условии их экономической эффективности", – подчеркнул отметил заместитель Председателя Правления АО "СО ЕЭС".