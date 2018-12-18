Четыре солнечные электростанции мощностью 100 МВт будут работать в Бурятии к 2022 году

Четыре солнечные электростанции (СЭС) общей мощностью 100 МВт будут работать в Бурятии к 2022 году. Об этом сообщил в понедельник и.о. министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов, выступая на заседании Совета по науке при главе Бурятии Алексее Цыденове.

"В период с 2019 оп 2021 годы ГК "Хевел" (совместное предприятие "Ренова" и УК "Роснано") планируется построить три СЭС - Хоринскую мощностью 15 МВт, Торейскую на 45 МВт) и Джидинскую мощностью 30 МВт. Таким образом, совокупная мощность проектов строительства СЭС, планируемых к реализации ГК "Хевел" на территории Бурятии, составляет 100 МВт. Общий объем инвестиций при реализации проектов СЭС составит более 10 млрд рублей", - сообщил Назимов, напомнив, что в 2017 году в республике построена Бичурская солнечная электростанция мощностью 10 МВт.



Общий объем инвестиций в СЭС в Бичурском районе составил около 1,2 млрд рублей. "Выработка электроэнергии за период эксплуатации составила более 10 тыс. МВт*ч", - уточнил и.о. министра. СЭС в Хоринском районе начали строить в июле 2018 года, завершение работ планируется к ноябрю 2019 года.



Также Назимов напомнил, что с 2018 года в Бурятии проводится эксперимент: небольшая гибридная электростанция мощностью 10 кВт (стоимостью 1 млн рублей) рублей передана в опытную эксплуатацию одному из бурятских крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в Бичурском районе, в местности Ара-Харлун. Это фермерское хозяйство Тулкимбека Эрматова, который более 10 лет занимается разведением коней, крупного и мелкого рогатого скота, птицы. Гибридная установка, состоящая из шести гетероструктурных солнечных модулей, аккумуляторной батареи емкостью 9,6 кВт/ч, дизельного электрогенератора и инвертора, заменила в хозяйстве ранее использовавшийся бензиновый генератор.

"Энергетика и промышленность России"