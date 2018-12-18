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18 декабря 2018, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, МФЭС
06.12.2018 в рамках Международного форума "Электрические сети" состоялась III научно-практическая конференция "Опыт и перспективы применения силовой электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов".
Мероприятие было организовано подкомитетом РНК СИГРЭ В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника" при поддержке ведущего научно-технического партнера ОАО "НИИПТ", подкомитетом ПК-6 "Силовая электроника в электроэнергетике" ТК 016 "Электроэнергетика" при поддержке базовой организации ПАО "ФСК ЕЭС".
Цель мероприятия - продвижение технологий постоянного тока, силовой электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов.
В ходе конференции обсуждались следующие вопросы:
Материалы к новости:
Презентация к докладу "Развитие сетей постоянного тока различных классов напряжения (по итогам 47 Сессии СИГРЭ)" Ольги Сусловой, руководителя подкомитета РНК СИРЭ В4, ОАО "НИИПТ".Презентация к докладу "Работа ПК МЭК 22F "Силовая электроника для электрических передающих и распределительных систем" и комитета 115 МЭК "Передачи постоянного тока напряжением выше 100 кВ" в 2017 - 2018 г.г."Льва Травина, секретаря ПК МЭК 22F, ВЭИ-филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина.
Презентация к докладу "Перспективы применения передач постоянного тока в Российской Федерации"Льва Травина, секретаря ПК МЭК 22F, ВЭИ-филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина.Презентация к докладу "Минисети постоянного тока на базе атомных станций малой мощности"Роберта Шульги, ведущего научного сотрудника, ВЭИ-филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина.
Презентация к докладу "Технология постоянного тока для передачи электроэнергии на низком и среднем напряжении (6-35 кВ)" Натальи Лозиновой , заместителя генерального директора, научного руководителя ОАО "НИИПТ".Презентация к докладу "Разработка, изготовление и испытание тиристорного модуля для поэтапной реконструкции КВПУ на ПС 400 кВ Выборгская" Максима Пешкова, заместителя начальника Центра качества электроэнергии АО "НТЦ ФСК ЕЭС".
Презентация к докладу "Управляемые шунтирующие реакторы 25 Мвар 35 кВ в составе цифровой подстанции 220 кВ "Петровск-Забайкальская" Марии Макаровой, заместителя генерального директора по развитию ООО "Электросетевые компенсаторы" (ООО "ЭСКО").Презентация к докладу "Press-Pack IGBT компании Littelfuse (IXYS UK Westcode) для проектирования ячейки MMC VSC HVDC +/-500 кВ, 3 ГВ" Ивана Полянского, представителя компании Littelfuse.
Презентация к докладу "Мощные тиристоры с самозащитой и presspack IGBT производства АО "Протон - Электротекс"для комплектации оборудования электроэнергетики" Алексея Сурмы, представителя АО "Протон-Электротекс".Презентация к докладу "Силовая электроника для цифровых распределительных сетей" Владимира Матисона, заместителя Технического директора по цифровизации электроэнергетики ГК "Экра".
Презентация к докладу "Опыт и потенциальные возможности производства элементной базы силовой электроники для систем постоянного тока" Алексея Хапугина, начальника отдела НИЦ СПП ПАО "Электровыпрямитель".