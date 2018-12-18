06.12.2018 в рамках Международного форума "Электрические сети" состоялась III научно-практическая конференция "Опыт и перспективы применения силовой электроники и электропередач постоянным током для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов".

Мероприятие было организовано подкомитетом РНК СИГРЭ В4 "Системы постоянного тока и силовая электроника" при поддержке ведущего научно-технического партнера ОАО "НИИПТ", подкомитетом ПК-6 "Силовая электроника в электроэнергетике" ТК 016 "Электроэнергетика" при поддержке базовой организации ПАО "ФСК ЕЭС".

Цель мероприятия - продвижение технологий постоянного тока, силовой электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для повышения надежности электрических сетей и реализации международных проектов.

В ходе конференции обсуждались следующие вопросы:

Участие российских специалистов в международных рабочих группах МЭК в области силовой электроники в электроэнергетики.

Применение систем постоянного тока для сетей низкого и среднего классов напряжения, микросетей постоянного тока.

Мировой опыт проектирования, разработки, эксплуатации систем постоянного тока.

Применение систем постоянного тока для электроснабжения автономных нагрузок и удаленных энергосистем в условиях крайнего севера.

Проекты устройств FACTS в отечественной электроэнергетике.

Эксплуатация и модернизация Выборгской преобразовательной подстанции.

Отечественная элементная база для преобразовательного оборудования и электропередач постоянного тока.



Материалы к новости:

Презентация к докладу "Развитие сетей постоянного тока различных классов напряжения (по итогам 47 Сессии СИГРЭ)" Ольги Сусловой, руководителя подкомитета РНК СИРЭ В4, ОАО "НИИПТ".

Презентация к докладу "Перспективы применения передач постоянного тока в Российской Федерации"Льва Травина, секретаря ПК МЭК 22F, ВЭИ-филиал ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина.

Презентация к докладу "Технология постоянного тока для передачи электроэнергии на низком и среднем напряжении (6-35 кВ)" Натальи Лозиновой , заместителя генерального директора, научного руководителя ОАО "НИИПТ".

Презентация к докладу "Управляемые шунтирующие реакторы 25 Мвар 35 кВ в составе цифровой подстанции 220 кВ "Петровск-Забайкальская" Марии Макаровой, заместителя генерального директора по развитию ООО "Электросетевые компенсаторы" (ООО "ЭСКО").

Презентация к докладу "Мощные тиристоры с самозащитой и presspack IGBT производства АО "Протон - Электротекс"для комплектации оборудования электроэнергетики" Алексея Сурмы, представителя АО "Протон-Электротекс".

Презентация к докладу "Силовая электроника для цифровых распределительных сетей" Владимира Матисона, заместителя Технического директора по цифровизации электроэнергетики ГК "Экра".

Презентация к докладу "Опыт и потенциальные возможности производства элементной базы силовой электроники для систем постоянного тока" Алексея Хапугина, начальника отдела НИЦ СПП ПАО "Электровыпрямитель".