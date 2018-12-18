 
Подписаться на новости
Производство

"Кузбассразрезуголь" ввёл в эксплуатацию новую электроподстанцию

Кузбассразрезуголь ввёл в эксплуатацию новую электроподстанцию

18 декабря 2018, 15:18
Рубрика: Производство
Метки: УГМК
Отрасль: Металлургия 

Обсудить на форуме

218 просмотров

На Моховском разрезе АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) построена и запущена в эксплуатацию электрическая подстанция "Моховская" (ПС 110/35/6 кВ). Она заменила аналогичную одноименную электроподстанцию, дальнейшая эксплуатация которой была невозможна из-за развития подземных горных выработок шахты "Байкаимская" (входит в состав УК "Кузбассразрезуголь").

"Строители и энергетики оперативно перенесли на новое место важнейший энергообъект, который снабжает электроэнергией не только Моховский разрез и шахту "Байкаимская", но и целый ряд предприятий других угольных компаний, а также муниципальные объекты города Полысаево, - комментирует технический директор филиала "Моховский угольный разрез" Сергей Рогов. - Переподключение всех потребителей прошло в штатном режиме".

Кроме того, построена и готова к подключению подстанция "Иганинская" (ПС 35/6 кВ), питание которой будет обеспечиваться за счет ПС "Моховская", она будет снабжать электроэнергией горные работы на новом участке разреза. Подстанции "Моховская" и "Иганинская" оснащены самым современным оборудованием: здесь установлены микропроцессорные защиты, элегазовые и вакуумные выключатели, которые обеспечивают безопасное и надежное электроснабжение предприятий.

В общей сложности на строительство "Иганинской" и "Моховской" УК "Кузбассразрезуголь" направила более 300 млн рублей.

"Металлоснабжение и сбыт"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Производство
Продукция Кировского завода ОЦМ вошла в число 100 лучших товаров России
Действующие ГОСТы не рассчитаны на технологический прорыв
ЦКБМ отгрузило оборудование для Армянской АЭС
Завод
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно