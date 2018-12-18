Продукция Кировского завода ОЦМ вошла в число 100 лучших товаров России

По итогам участия во Всероссийском Конкурсе Программы "100 лучших товаров России-2018" фольга мягкая из меди марки М1 получила диплом "Золотой лауреат" в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Благодаря высокой тепло- и электропроводностью, стойкости к образованию ржавчины фольга М1 применяется в авиа- и автомобилестроении, электротехнической промышленности, используется при производстве аккумуляторов, гибких медных кабелей, печатных схем, радиаторных лент. С ее помощью экранируют телекоммуникационные и антенные кабели.

Этот вид продукции Кировского завода ОЦМ имеет большой потребительский спрос на отечественном рынке металлопроката благодаря высоким качественным характеристикам: точности геометрических размеров, прочности и долговечности при эксплуатации.

Престижное звание Золотого лауреата конкурса дает возможность маркировать товары логотипом программы "100 лучших товаров России", что способствует повышению конкурентоспособности и увеличению объема продаж.

"Металлоснабжение и сбыт"