Саяно-Шушенской ГЭС – 40 лет!

Сегодня самая мощная электростанция России – Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего – отмечает 40-летний юбилей: 18 декабря 1978 года был включен в сеть первый гидроагрегат и началась выдача мощности станции в Объединенную энергосистему Сибири. Создание крупнейшей в России ГЭС дало мощный толчок развитию экономики юга Сибири и стало фундаментом формирования крупного территориально-производственного комплекса.

Проектирование и строительство Саяно-Шушенская ГЭС с уникальной арочно-гравитационной плотиной высотой 242 метра, которая и сегодня остается самой высокой в России, стало масштабным событием в истории не только отечественной, но и мировой гидроэнергетики. Создание подобной плотины, проект которой был разработан Ленинградским отделением Института "Гидропроект", в условиях широкого створа Енисея и сурового климата Сибири не имело аналогов в мире. Своим появлением она, по мнению специалистов, опередила эволюционный процесс развития расчетных моделей подобных конструкций.

Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС мощностью 6 400 МВт – сильное и стабильное энергетическое предприятие, крупнейший источник высокоманевренной мощности в Единой энергосистеме России, вносящий значимый вклад в развитие экономики Сибири и страны. В состав Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса также входит контррегулирующая Майнская ГЭС мощностью 321 МВт.

Говоря об истории Саяно-Шушенская ГЭС, нельзя не сказать о страшной аварии, которая произошла в августе 2009 года. Все десять гидроагрегатов станции получили повреждения. РусГидро с первого дня после аварии начало оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших. Немедленно были организованы ремонтно-восстановительные работы. Через полгода гидроэлектростанция начала вновь вырабатывать электроэнергию.

На сегодняшний день полностью обновлено основное и вспомогательное оборудование Саяно-Шушенской ГЭС. Заменены все десять гидроагрегатов, силовые трансформаторы, построено новое распределительное устройство, создана современная автоматизированная система управления технологическим процессами. Саяно-Шушенская ГЭС достигла проектной установленной мощности в 2014 году, все работы по комплексному восстановлению станции были завершены в 2017 году. Обновленная Саяно-Шушенская ГЭС стала одной из самых современных и безопасных гидроэлектростанций России.

Одновременно с восстановлением станции была реализована не имеющая аналогов в России программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселка энергетиков Черемушки. На средства компании были полностью обновлены существующие в поселке школы, учреждения здравоохранения, дороги, детские площадки, спортивные объекты и другие объекты социально-бытового назначения, а также построены центр развития зимних видов спорта и набережная. Это позволило создать полноценные комфортные условия жизни гидроэнергетиков и всех жителей поселка.

На сегодняшний день Саяно-Шушенская ГЭС обеспечивает около 10% общей генерации Объединенной энергосистемы Сибири, а выработанная за весь период эксплуатации электроэнергия – а это почти 750 миллиардов киловатт-часов – сэкономила 160 миллиардов кубометров газа, или 330 миллионов тонн каменного угля, или 190 миллионов тонн мазута, необходимых для работы теплоэлектростанций. Кроме выработки электроэнергии Саяно-Шушенская ГЭС имеет противопаводковое значение. В период половодья и паводков гидроэлектростанция задерживает часть притока воды в своем водохранилище, таким образом защищая от наводнений расположенные ниже по течению территории и населенные пункты.

