Системный оператор и ГК "Тион" провели натурный эксперимент по участию офисного здания в управлении спросом на электроэнергию

Системный оператор и Группа компаний "Тион" 13 декабря провели натурный эксперимент по участию офисного здания в управлении спросом на электроэнергию. В рамках натурного эксперимента осуществлялось управление потреблением электроэнергии климатического оборудования здания Центра коллективного пользования (ЦКП) Новосибирского Академпарка.

Эксперимент проводился в развитие концепции агрегаторов управления спросом, разработанной Системным оператором в рамках рабочей группы по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет". Целью эксперимента стала демонстрация технического решения, обеспечивающего возможность своевременного снижения потребления электроэнергии офисным зданием путем дистанционного управления оборудованием вентиляции и кондиционирования воздуха с контролем параметров температуры и содержания углекислого газа в помещениях.

Для проведения эксперимента Системный оператор обеспечил условия, имитирующие участие потребителей розничного рынка в действующей на оптовом рынке программе ценозависимого снижения потребления электроэнергии с помощью агрегатора управления спросом. Программой эксперимента были установлены необходимый объем и длительность разгрузки задействованного оборудования, составившие 10 кВт и 2 часа соответственно, а также порядок обмена информацией между участниками эксперимента. Объектом управления спросом стали две установки приточной вентиляции ЦКП.

После получения от Системного оператора уведомления о необходимости разгрузки компания "Тион", выступившая в роли агрегатора управления спросом, обеспечила распределение совокупного объема и длительности разгрузки между установками приточной вентиляции. Снижение потребления в ходе эксперимента составило 25–35 кВт. Достигнутый объем разгрузки значительно превысил установленное программой эксперимента значение. Это обусловлено тем, что заявленный агрегатором и потребителем объем снижения потребления был выбран с запасом, позволяющим скомпенсировать непрогнозируемое влияние погодных условий на возможность снижения потребления системой вентиляции. Наличие достаточного количества территориально распределенных объектов управления, а также достоверной статистики достижимых объемов снижения потребления позволит в перспективе снизить требования к резервированию и обеспечить максимально эффективное использование ресурсов потребителей.

Работа персонала компании-агрегатора в процессе снижения потребления демонстрировалась специалистам Системного оператора с использованием видеосвязи. Важной особенностью эксперимента стало то, что персонал потребителя и агрегатора непрерывно отслеживал параметры микроклимата в затронутых экспериментом помещениях ЦКП с использованием датчиков температуры и углекислого газа в составе комплексной системы управления инженерным оборудованием здания. Контроль снижения потребления осуществлялся с использованием счетчиков технического учета электроэнергии здания ЦКП и датчиков системы управления зданием.

В рамках подготовки к участию в эксперименте, а в дальнейшем – в пилотных проектах специалистами "Тион" был разработан программный комплекс EDR.TION, обеспечивающий возможность интеграции с системой управления зданием, а также проведены предварительные испытания, подтвердившие возможность снижения потребления зданием ЦКП без негативного влияния на микроклимат в помещениях. В рамках работы по созданию комплекса EDR.TION реализован программный интерфейс (API), необходимый для дистанционного управления снижением потребления электроэнергии по уведомлению от Системного оператора в автоматическом режиме без участия дежурного персонала здания, что позволит компании "Тион" в перспективе дистанционно координировать нагрузку энергопринимающих устройств множества зданий из единого управляющего центра.

Проведенный эксперимент впервые в российской электроэнергетике демонстрирует потенциал гибкости важнейшего для управления спросом сегмента потребителей – зданий коммерческой недвижимости. По оценкам Международного энергетического агентства большая часть существующего и перспективного потенциала управления спросом сосредоточена именно в области эксплуатации зданий, особенно в части обогрева и кондиционирования. Потребление электроэнергии на обогрев и охлаждение может быть смещено во времени на несколько часов в зависимости от тепловой инерции здания. По оценкам специалистов компании "Тион" и Новосибирского Академпарка возможное снижение потребления электроэнергии зданием ЦКП составляет около 40 кВт в холодное время года и до 250 кВт в теплое время года, когда в здании активно используется система кондиционирования воздуха, что подтверждает значительный потенциал управления спросом коммерческих зданий.

Об участниках эксперимента

Академпарк – комплексный технологический парк, обладающий уникальной технологической и деловой инфраструктурой, позволяющей создать наилучшие условия для генерации и развития инновационных компаний и успешного развития действующих высокотехнологичных предприятий, региональный оператор Фонда "Сколково", региональный представитель Фонда содействия инновациям.

"Тион" – группа научно-исследовательских, производственных и торговых предприятий, обеспечивающих полный цикл создания современных высокотехнологичных продуктов в области умной и энергоэффективной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха, резидент Сколково и Новосибирского Академпарка.

Об управлении спросом на электроэнергию

Экономическое управление спросом (англ. – Demand Response) подразумевающее добровольное снижение энергопотребления конечным потребителем при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением экономической выгоды за осуществление такого снижения потребления.

С 2017 года в России функционирует механизм управления спросом, получивший название ценозависимого снижения потребления, который предполагает участие потребителей электроэнергии и мощности в управлении спросом путем снижения потребления электроэнергии в периоды пиковых цен на оптовом рынке.

В то же время значительные ресурсы управления спросом имеются и на розничном рынке, однако их использованию препятствует ряд барьеров – к примеру отсутствие механизмов трансляции экономического эффекта от управления спросом потребителям розничного рынка. Агрегаторы управления спросом как профессиональные организации, которые объединяют технологические возможности множества потребителей изменять потребление и конвертируют их в товары и услуги на оптовом рынке, позволяют развивать класс так называемых "активных потребителей" и обеспечивают потребителям розничного рынка дополнительные возможности оптимизации своих затрат на электроэнергию. Создание таких организаций было предложено Системным оператором в рамках работы по развитию технологии управления спросом на электрическую энергию (ценозависимого потребления) в России. Для этого в рамках утвержденного Правительством РФ плана мероприятий ("дорожной карты") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению "Энерджинет" была разработана "Концепция функционирования агрегаторов распределенных энергетических ресурсов в составе ЕЭС России. Агрегаторы управления спросом на электроэнергию".

На основании указанной концепции подготовлен и находится в стадии согласования проект постановления Правительства регулирующий проведение пилотного проекта по созданию агрегаторов управления спросом.

Источник: сайт АО "СО ЕЭС"