Тулэнерго предупреждает об ответственности за хищение энергооборудования

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" продолжается реализация мероприятий по предупреждению хищений проводов и энергооборудования, которые ставят под угрозу устойчивую работу электросетевого комплекса и влияют на качество электроснабжения потребителей.

С начала года сотрудниками блока безопасности Тулэнерго зафиксировано 7 фактов хищения оборудования электроустановок. По каждому из них направлены заявления в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел по ст. 158 УК РФ "Кража".

Энергетики делают все необходимое, для того, чтобы лица, совершающие противоправные действия понесли заслуженное наказание.

В частности, в ноябре текущего года приговором Ленинского районного суда признаны виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 п. "а" ст. 158 УК РФ, два жителя п. Петелино Ленинского района, похитившие 5,67 км провода марки А-95 с линии электропередачи 6 кВ в этом населенном пункте. По решению суда каждому из них назначено уголовное наказание в виде, соответственно, 400 и 350 часов исправительных работ.

Филиал "Тулэнерго" напоминает жителям региона, что незаконное проникновение на территорию электроустановок и хищение энергооборудования не только являются уголовно наказуемыми, но и могут стать причиной гибели людей! Кроме того, такие противоправные действия способны вызывать сбои в электроснабжении отдельных населенных пунктов и социально значимых объектов на длительное время.

При обнаружении оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber или в правоохранительные органы.